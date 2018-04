Oriana visita a Violeta para soltarle una confidencia en ‘MYHYV’

El trono de Violeta en ‘MYHYV’ es como un mar revuelto, nunca está en calma. Hace apenas dos días, Álvaro, uno de sus favoritos, abandonó su asiento y ahora puede que lo haga Luis, pero no por su propio pie, sino porque Violeta decida echarlo. Las cosas se han puesto complicadas para el argentino después de la visita de Oriana a ‘La Casa de los Tronistas‘ de Mujeres y hombres y viceversa.

Violeta decidió darle la cita sin cámaras a Luis. Quiere conocerlo mejor y por ello ha accedido a tenerla. Esto, como es obvio, cabreó al resto de chicos, pero de una forma muy especial. Julen y David estaban muy enfadados con ella ya que, quieran o no quiera, Luis es un recién llegado y temen que pase algo más entre ellos.

La tronista aclaró con sus dos pretendientes que solo iban a hablar. Es más, Violeta dijo que iba a hacer la cita en el jardín y no en la habitación. Pero esto no tranquilizó a los chicos. Es por eso por lo que Violeta salió de la cocina para acercarse a ellos e intentar que todos estuviesen bien.

Violeta habló primero con Julen y este se sinceró diciendo que sus padres no quieren que esté en el programa. Violeta le ha hecho prometer que va a cambiar, aunque tampoco quiere que pierda su esencia. Finalmente se han reconciliado en el sofá con un millón de besos.

Pero, ¿Qué pasa con David? El joven le ha explicado a Violeta que le da rabia la situación y le ha hecho prometer a la tronista que no pasará nada con Luis. Ella le ha prometido que se portará bien y, al final, también se han reconciliado.

La cuestión es que la cosa no acaba ahí. Oriana ha aparecido en la casa para contarle una confidencia sobre Luis y para que la tronista vea que no es oro todo lo que reluce con el argentino. Su ex novia le ha contado a Violeta que vio a Luis en una discoteca besándose con una chica llamada María cuando él ya estaba pretendiéndola.

Además, Oriana también le ha contado cómo era Luis en la relación y las cosas que hizo tras dejar la relación. Grababa todo lo que ella hacía, le robó dos anillos y muchas cosas más. Parece que Luis no es trigo limpio y a Violeta se le han abierto los ojos.

