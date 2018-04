Miriam Saavedra desgarrada en ‘Sálvame Deluxe’

Miriam Saavedra, la ex pareja de Carlos Lozano, fue la protagonista del programa de ‘Sálvame Deluxe‘. Miriam acudió al programa de televisión para aclarar de una vez por todas los motivos de la ruptura con el presentador de televisión. Eso sí, el programa no empezó nada bien ya que la peruana sintió que desde el principio se la estaba atacando.

Pero parece que Jorge Javier pudo calmarla y empezar la entrevista en la que la actriz se derrumbó por completo. Una de las anécdotas que Miriam se atrevió a contar fue que su perro, al que quiere con locura, intentó atacar a Mónica Hoyos en una ocasión. ‘Lo intentó porque ella es una mala persona’. La actriz confesó que la ex pareja de Carlos siempre intentaba meter zizaña entre ellos.

Pero parece que Miriam tenía los ojos vendados en su relación con Carlos ya que allí, en el plató, pudo ver unas declaraciones muy duras del que fue el amor de su vida. En esas declaraciones, Carlos Lozano dijo que fue una decepción, a lo que ella se sintió engañada y traicionada. ‘Cómo te atreves a decir que soy una decepción, nuestro amor era puro y tú lo sabías‘, le contestó la actriz peruana.

Y esto no es lo único que dijo. También quiso explicar los comienzos de la relación, que no fueron nada fáciles. Miriam confesó lo siguiente: ‘Te conocí siendo una mujer luchadora, tú no eras ningún presentador famosos y juntos salimos hacia delante’. Miriam ha estado junto a él en los momentos más difíciles, pero parece que eso el presentador no lo ha valorado demasiado.

Salió a relucir uno de los momentos más difíciles de su vida, el momento en el que perdió a su bebé. Miriam contó que lo perdió de forma natural cuando estaba con Carlos Lozano y que le hubiese gustado tener hijos con él, aunque parece que, tras las declaraciones que Carlos hizo en el polideluxe, él no estaba por la labor. ‘Tendría que haber dicho la verdad, que soy el amor de su vida y que sí quería tener hijos conmigo‘. Miriam estaba totalmente indignada.

El momento clave llegó cuando se enfrentó a Rafa Mora. La actriz le dijo que Carlos pensaba de él que era un ‘friki de miércoles’, vaya, que no valía nada. A esto, Rafa le contestó que Carlos también decía cosas de ella y no precisamente bonitas. Fue en ese momento cuando Miriam confesó que dejó la relación cuando, después de la desaparición del presentador, Mónica Hoyos lo llamó para decirle que Miriam quería un enfrentamiento.

El programa de ‘Sálvame Deluxe‘ negó que Miriam hubiese querido hacer nunca tal cosa y ella, finalmente, quiso desentenderse de la vida de Carlos.