Alejandro Albalá abandona el Debate de ‘Supervivientes 2018’

Tensión ayer en el plató del debate de ‘Supervivientes 2018’, presentado por Sandra Barneda. Alejandro Albalá, novio de Sofía Escun, que concursa en el programa, abandonó el programa tras ver unos videos en los que Sofía ponía en duda lo que sentía sobre Logan.

Harto de aparecer en los programas defendiendo a su novia, el ex de Chabelita, comentó que no sabe cómo llevar esta situación. Estuvo discutiendo con el hermano de Sofía, quien cree que no va a dejar a Alejandro y la situación se calmó.

Ante esto, Isa Pantoja, su ex novia, estaba impasible en el plató, mientras reía de vez en cuando. “Me da igual lo que le pase a Alejandro; no siento pena en absoluto”.

Sofía y Saray, votadas como peores supervivientes

Durante la gala de ayer, los concursantes votaron a quienes eran para ellos los peores supervivientes, y salieron a la palestra Sofía y Saray. Ambas tendrán que vivir durante unos días en El Mirador donde está Melissa. Es un nuevo juego que se ha inventado este año la organización para dar más juego a la isla.

Estas dos concursantes están en el punto de mira de los concursantes. Por un lado, Sofía es criticada por algunos de sus compañeros quienes le acusan de mala. Mientras que Saray, que ya arremetió contra Alberto Isla, Mayte y otros, está haciendo las paces con Mayte, especialmente, aunque hay otros concursantes que no ven factible la convivencia con ella.

Vidente de culos

Uno de los momentos más graciosos que se produjo en la isla, y por ende, en el plató, fue cuando Maestro Joao, practicó la videncia leyendo (y tocando) los culos de algunos concursantes. A María Jesús le dijo que tendría dos niños, mientras que él iba tocando culos muy entretenido.

En plató se puso en duda este tipo de videncia, pero parece que existe y son ya algunos los que la practican.

Broncas por unos ronquidos

Francisco e Isabel tienen algunas broncas por los ronquidos de este. Al parecer, el valenciano ronca algo alto y esto molesta bastante a Isabel que se despierta durante toda la noche. Las palabras fueron a más, y a parte del tema de los ronquidos, Isabel llamó machista a Francisco, algo que enfadó mucho al cantante.

Este jueves la gala contará con nuevos nominados y un expulsado. La cosa se riñe entre Sofía, Mayte, Raquel y Alberto Isla. ¿Quién se irá? Todos los datos el jueves a las 22.00h en ‘Supervivientes 2018’.