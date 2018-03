Rubén, en ‘First Dates’: “Dime sí, nunca me han rechazado”

Las parejas de ‘First Dates’ siguen enamorándose en el restaurante de Cuatro. Este jueves, dos jóvenes con mucho carácter y algo “sobrados”, Rubén, de 19 años e Ivi, de 18, parecían no tener nada el común.

Rubén era el típico chico algo chulo, aunque él decía que no. “Me parece un niño y un chulo”, dijo Ivi nada más verlo. El chico decía no salír de fiesta, e Ivi no acababa de creérselo. Cuando el joven preguntaba por sexo, Ivi parecía no querer responder, y Rubén contó que había estado mucho tiempo sin sexo, cosa que ella tampoco se creyó.

En el reservado, Rubén, viendo la actitud algo distante de la chica, le comentó: “nunca me han rechazado, dime que sí a la cita; que me rechacen delante de toda España sería fuerte”. No sabemos si ella le hizo caso o realmente le gustaba pero finalmente ambos quedaron para una segunda cita, y Rubén no se cortó en robarle un beso a Ivi, pero ella se lo quitó de encima enseguida.

Azahara, sus citas y Rappel

Si bien parecían no entenderse al principio, la cita de Juanma y Azahara ha ido bien. Ambos han recordado cómo habían sido sus peores citas. Azahara ha dejado sin palabras a Juanma cuando le ha contado que fue sorprendente: con Gollum, un maserati y Rappel.

Frikis del mundo asiático

Otra pareja estrambótica ha sido la de Pablo y Nuria. Los dos, con pelos de colores y muy llamativos, se consideran frikis del mundo asiático. Pero hay muchas clases de frikis de los manga porque estos eran incompatibles. Sus pasiones sobre el mundo japonés son diferentes y, además, a Nuria le horrorizaba el peinado de Pablo.

Eduardo: “Siento paz en los cementerios”

La cita de Mubareck y Eduardo no empezó bien. A primera vista, no se han gustado, pero antes de irse cada uno por su camino, han cenado juntos por si acaso. Eduardo le confesó a Mubareck que le gustan los cementerios porque allí encuentra paz. Esto no hizo más que asustar a su cita.