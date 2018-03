‘Fama a bailar‘ ya ha dado su comienzo. Si hace apenas dos días les poníamos cara a los concursantes y veíamos las inmunidades, ahora conocemos las cuatro nominaciones. Es cierto que todos los chicos lo hicieron estupendamente, pero, al final, no podrán quedar todos, ¿No es cierto? Vamos a conocer a los nominados de la gala. ¡No te lo pierdas!

Ester y Pablo, los primeros nominados de ‘Fama a bailar’

Ester ha sido la primera nominada de esta edición de ‘Fama a bailar’ tan especial. Los profesores han comentado que ha tenido una gran evolución, pero que sus compañeros lo han hecho mejor y que necesitan un poco más de ella.

En la actuación se la ha visto un poco fuera de tiempo y eso es, quizá, lo que la ha condenado a estar nominada esta semana. Eso sí, parece que cada vez se entiende mejor con su pareja, Pablo, y que la coreo va saliendo mucho más limpia. Aún así, Ester tiene que trabajar mucho más para conseguir quedarse en ‘Fama a bailar’.

Con esta nominación, Ester arrastra a Pablo, su pareja de baile. Pablo es uno de los bailarines favoritos, pero al ser pareja de Ester, ha resultado ser nominado. Pablo ha confesado que a Ester le cuesta, pero que, por fin, habían conseguido sacar la coreo e intentar luchar por la inmunidad. Aún así, no lo han conseguido y han resultado ser nominados.

Dani y Belén, los otros nominados de ‘Fama a bailar’

A pesar de que Dani ha puesto todo su empeño en parecer más ‘amplio’, aún no lo ha conseguido y por ello ha resultado ser uno de los nominados. Dani confiesa que ha pedido mucha ayuda, pero que no ha sido suficiente. Sandra y Carla, en una tutoría, le han comentado que esto no es una cuestión de un día, sino de mucho tiempo. Ganar amplitud no es fácil, pero Dani va por el camino correcto.

Al resultar nominado, Dani arrastra a Belén a las nominaciones, que admite que se siente con confianza para enfrentar la nominación. Tiene ganas de bailar en solitario y de demostrar todo lo que puede hacer.

No te pierdas la expulsión que tendrá lugar esta noche a las 21:00 horas en #0 de Movistar +. En la gala de hoy, los concursantes nominados bailarán en solitario para luchar por la permanencia en la Academia de ‘Fama a bailar‘. ¿Quién será el primer expulsado de esta edición?