Todo está a punto para que los nuevos concursantes de esta edición de ‘Supervivientes 2018′ viajen a Honduras. Hace muy poquito que se ha cerrado el casting del programa estrella de Telecinco, que tenía prisa por empezar. Modelos, ex de famosos, concursantes de realities, caras menos conocidas y hasta un cantante de toda la vida, entre los participantes de esta edición. Este jueves, 15 de marzo será el estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes’, que dará comienzo con una gala por todo lo alto.

A continuación te presentamos a los nuevos concursantes de este año. Para más información tendremos que esperar a este jueves a partir de las 22.00h en Telecinco.

Raquel Mosquera

Salió a la palestra por su relación con Pedro Carrasco, ex marido de Rocío Jurado, y desde entonces no ha parado con sus apariciones televisivas. Peluquera de profesión, ya había participado en un reality de semejantes características pero tuvo que abandonar el programa por sus problemas de salud.

Francisco

El cantante Francisco cuenta con una larga y sólida trayectoria en el mundo de la música. Lo recordamos en el concurso ‘Tu cara me suena’. Ahora se enfrentará a retos muy distintos a los que nos tiene acostumbrados, y a sus 59 años, intentará adaptarse a las duras condiciones de la isla. Tiene carácter, así que puede dar mucho que hablar.

Mayte Zaldívar

La ex mujer de Julián Muñoz conoce bien lo que es pasar malos ratos. Vio cómo su todavía marido se iba con Isabel Pantoja y también ha estado en la cárcel cumpliendo condena. Afirma que se siente muy fuerte para afrontar toda clase de retos. De cerca, le acompañará alguien a quien conoce muy bien.

Fernando Marcos

Ha sido una de las últimas sorpresas a incorporarse al programa. La pareja de Mayte Zaldívar estará a su lado, como concursante, en esta aventura. Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, las parejas forman ya un destacado tándem en el programa. Aunque hay quien dice que juegan con ventaja.

Maestro Joao

De vez en cuando hay personajes esperpénticos en ‘Supervivientes’. Es el caso de Maestro Joao, quien podrá predecir quien gana el concurso, ya que es vidente. En fin, un personaje que también dará que hablar y esperemos que dé juego en el programa.

Sofía Suescun

La ex ganadora de Gran Hermano 16 es ya conocedora del mundo de los realities. De ahí pasó al programa MYHYV de Mediaset y ahora también es conocida por ser la pareja de Alejandro Albalá, ex de Chabelita.

Sergio Carvajal

No es una cara famosa, al menos para la mayoría de los mortales. Quizás sí sea conocido entre los influencers, puesto que es un modelo e influencer que ya ha estado por diferentes partes del mundo.

Melissa Vargas

Si no ves ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (MYHYV) tampoco sabrás quien es. Conquistó al conocido Suso en el programa pero no duraron mucho. Es un personaje menor, pero no por ello va a hacer menos ruido. El jueves lo veremos.

Alberto Isla

El mundo Chabelita sigue pisando fuerte. Y novio actual y padre de su hijo, Alberto Isla va a ser otro de los afortunados en ir a Honduras. A Alberto le gustan mucho, demasiado, las mujeres, así que todos esperamos que intime con alguien.

María Jesús Ruiz

Su nombre pululaba desde hacía tiempo. Si bien parecía que no iba, finalmente ha decidido decir sí a la invitación de la isla. Ella es muy polémica, y en la isla no será menos.

Daniel Sampedro ‘Logan’

El hombre más guapo del país nombrado Míster Global España 2017. Es originario de Oviedo y entre sus pasiones se encuentra jugar al fútbol. Un deportista que pasará, seguro, las pruebas con un 10.

Romina Malaspina

Con este nombre nos quedamos un poco igual. Es exconcursante de la versión argentina de Gran Hermano y del chileno Doble Tentación.

María Lapiedra

Estará un tiempo sin pisar el plató de ‘Sálvame’. La ex actriz porno ha comentado que cambiaría sexo por comida en la isla. Todo está por ver.

Isabel Castell

Tampoco nos suena su nombre. Pero se ve que ya había posado en Interviú hace años y tiene muchos seguidores en las redes sociales. Trabaja como directora de una sucursal bancaria.

Saray Montoya

Concursante en Gipsy Kings se suma a un bombardeo. A Saray Montoya se la conoce por confeccionar ropa, así que esperamos que haga unos cuantos modelos en la isla.

Adrián Rodríguez

Ha sido también una sorpresa, pues su nombre no estaba en las quinielas. El actor ha salido en series como ‘Los Serrano’ y ‘El chiringuito de Pepe’, y participó con éxito en ‘Tu cara me suena’.