Ángeles en ‘First Dates’: “Me gustan las mujeres de carnes prietas”

Los invitados a las citas del restaurante de ‘First Dates’ no dejan de sorprendernos. Este jueves, Ángeles, una chica murciana que venía en busca del amor, confesó que le gustan las mujeres con gran sentido del humor, que tenga trabajo y que estudie, pero sobre todo con las carnes prietas. En su cita conoce a Vanessa, que no era una sílfide precisamente. Ángela interpretó una canción algo distinta, una oda a las mujeres entradas en carnes. Finalmente, aunque Ángeles estaba muy por la labor, Vanessa no la ve como para tener una relación, así que “empecemos por una buena amistad”.

Día Internacional de la Mujer

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el programa de ayer noche realizó un alegato para la igualdad entre hombres y mujeres. Pues en el equipo de ‘First Dates’ son 71 mujeres y 52 hombres, y entre cita y cita, las asesoras Lidia, Marisa y Cristina ofrecieron consejos sobre distintos aspectos del amor. Por ejemplo: “La mujer es todos los días porque sin nosotras el mundo no existe y es que el primer amor nace siempre de los brazos de una mujer” o “Amar es compartir, pero también es fregar los platos, cuidar de los hijos, hacer las camas y tantas, tantas cosas que hay que saber compartir para saber amar”.

Una pareja de extranjeros bien avenidos

A las citas de ‘First Dates’ acudieron dos extranjeros afincados en España. Julia es profesora de inglés, de Estados Unidos, que viene en Mallorca. “Mis amigos me dicen que soy adicta a la adrenalina y me aburro muy fácilmente”. Mientras que Hans, de origen alemán, es aficionado al fútbol americano. Ambos se han compenetrado a la perfección.

Busca amor serio y se encuentra con uno al que le va la libertad

A veces, el test de compatibilidad de ‘First Dates’ no es del todo exacto. Pues la cita de Jonatan Y Belén parece no tener futuro. Jonatan, de 23 años, es muy abierto y se define como un pantera en libertad. Mientras que Belén busca una relación seria. Jonatan se arranca a cantar y Belén se avergüenza, “no sabía dónde ponerme”.

