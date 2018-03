El culebrón González-Lapiedra sigue en ‘Sálvame‘ y está más vivo que nunca. Gustavo González está tan harto de los comentarios de sus compañeros y de que salgan, continuamente, supuestas ex amantes, que no ve factible continuar con el programa.

Así se lo ha contado este lunes a Carlota Corredera, la presentadora de este inicio de semana, tras la entrevista que hizo el paparazzi este sábado en el ‘Sálvame Deluxe‘, donde, además, estuvo entrevistado por su pareja, María Lapiedra.

El papel de María Lapiedra

Haciendo revisión de su paso por el programa estelar del sábado, sus compañeros han criticado que su actual pareja se sentara para preguntarle directamente algunas cosas controvertidas, cuando González siempre se mostró reacio a pasar por estas situaciones.

Él mismo contó este lunes que esas preguntas le pillaron de sorpresa y comentó que, a veces, no reconoce a su pareja cuando se pone delante de una cámara de televisión: “Cuando se encienden los focos aparece una María que no reconozco”.

Gustavo González contra todos

El colaborador, que siempre ha tenido el apoyo de algunos de sus “casi” amigos en el programa, se siente ahora solo. Tiene a todos los colaboradores en su contra y esto le tiene totalmente agotado. Este lunes explicó que se siente “incomprendido” y por ello necesita pensar sobre su papel y su futuro en el programa: “En estas circunstancias no puedo seguir trabajando, a lo mejor lo que me conviene es apartarme y pensarme las cosas bien e intentar encontrar una solución”.

Pero el colaborador también incide en la idea de que él no tiene contrato como otros contertulianos del programa, y reitera que “a lo mejor me voy y no me vuelven a llamar. No lo sé, pero así como estoy ahora no se puede estar”.

Gustavo se enfrentó a Mila Ximénez que no entiende cómo su pareja María Lapiedra debe entrevistar a su novio en el ‘Deluxe’ cuando lo que quiere el paparazzi es acabar con las polémicas, pero por otro lado, se expone a todos con una entrevista algo polémica.

¿Seguirá Gustavo González en Sálvame o finalmente se retirará a meditar durante un tiempo? Lo cierto es que, mientras, tanto él como su pareja, siguen llenándose las carteras con su romance. Este martes a partir de las 16.00 en Tele 5, más datos.