Tania Sánchez entra en bucle cuando Inda le pide que confirme o desmienta si dio 1,2 millones a su hermano

El publicista Risto Mejide ha pretendido presentar como un ejemplo de “posverdad” las noticias publicadas por distintos medios sobre los contratos públicos que la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez y su padre, Raúl Sánchez, adjudicaron por importe de 1,2 millones de euros desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a la cooperativa de su hermano.

Durante el programa Chester presentado por Risto Mejide en Cuatro, Tania Sánchez se ha aferrado al hecho de que la causa judicial quedó archivada. La juez dio por probados estos pagos a la cooperativa del hermano de la podemita, pero consideró que no se había acreditado que existiera trato de favor.

“Yo no digo que sea delito o no, en democracia eso debe decirlo un juez. A mí me parecía y me sigue pareciendo que es una chorizada“, ha señalado el periodista Eduardo Inda, que este domingo era el invitado del programa. En el plató estaba la propia Tania Sánchez para denunciar que un complot de los medios de comunicación le impidió ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Inda ha pedido una y otra vez a Tania Sánchez que confirmara con un simple “sí o no” si el Ayuntamiento de Rivas del que ella y su padre eran concejales de IU adjudicó 14 contratos que suman más de 1,2 millones de euros a la cooperativa Aúpa, cuyo administrador era su propio hermano.

“No hace falta ir a Harvard”

Como se trata de hechos probados y confirmados documentalmente, Tania Sánchez ha preferido andarse por las ramas: “Yo no tengo mucho interés en hacer un espectáculo… Uno de los elementos de la posverdad es que enmarañan un montón de datos difusos, sobre procedimientos que la ciudadanía no conoce…”, ha divagado.

“Pero contéstame: ¿Sí o no? Es muy fácil, no hace falta ir a Harvard”, ha insistido Inda. Risto Mejide ha salido en auxilio de la podemita afirmando que da igual que los hechos denunciados por los medios sean ciertos o no. Cada vez más apurada, Tania Sánchez ha zanjado: “La sentencia dice que todo eso es falso“.

Pero la diputada de Unidos Podemos miente. Efectivamente, el Juzgado número 6 de Arganda del Rey archivó en julio de 2015 la querella que el PP había presentado contra Tania Sánchez, su padre y su hermano, por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y contra la Administración pública.

Tania no conoce a su hermano

La sentencia considera probado que el Ayuntamiento de Rivas, en el que Tania Sánchez y su padre eran concejales del equipo de gobierno, dio contratos públicos por valor de más de 1,2 millones a la cooperativa de la que era administrador el hermano de la diputada de Unidos Podemos.

En el juicio, Tania Sánchez declaró que no sabía que su hermano era el administrador de la cooperativa agraciada con estos contratos. La empresa tenía su sede en la propia vivienda de su padre, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Rivas Raúl Sánchez.

Con todo, la juez absolvió a los tres imputados argumentando que no ha quedado demostrado que su relación de parentesco influyera a la hora de adjudicar estos contratos.