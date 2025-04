‘En Teldat no nos eligen por ser españoles, sino porque ganamos a la competencia’

Teldat es una empresa española especializada en soluciones avanzadas de conectividad, redes y ciberseguridad. En 2025 cumplen 40 años y compiten al más alto nivel con gigantes internacionales, ofreciendo productos y servicios tecnológicos a gobiernos, operadores y grandes empresas en más de 40 países. Desde su sede en Madrid, la firma desarrolla dispositivos de comunicaciones como routers, gateways y plataformas SD-WAN, apostando por la innovación propia, la fabricación local y el soporte directo al cliente como elementos diferenciales. Su CEO, Antonio García Romero habla sobre cómo han logrado posicionarse como una referencia en el sector y cuáles son sus planes de futuro.

Pregunta.- ¿Cómo ha logrado Teldat competir con gigantes, tanto en Estados Unidos como en Asia, en un sector tan competitivo como el de las telecomunicaciones?

Respuesta.- Respondiéndote de forma breve, haciendo cosas que nos piden los clientes. En este 40 aniversario me he dedicado mucho a hablar con ellos y agradecerles su confianza. Les he preguntado qué valoran de Teldat y, aunque uno esperaría respuestas relacionadas con la tecnología —ZTN, el SaaS, etc.—, lo que destacan son tres pilares. El primero: hablar directamente con fábrica, es decir, el servicio. Hacemos cosas que les resultan útiles, no lo que ha dicho Gartner o lo que se ha leído en algún sitio. Y en eso siempre hemos sido muy flexibles. El segundo es la innovación. Por ejemplo, ya hablábamos de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, no solo para protegerte, sino para plantear contramedidas frente a un ataque. Y el tercero es la durabilidad. Hay equipos, como unos en Guatemala, que fueron rescatados de un centro comercial inundado: los secaron, los encendieron y seguían funcionando. Tenemos equipos en Perú o en España que llevan más de 15 años funcionando sin haberles aplicado obsolescencia programada. Eso nos distingue: cuando alguien compra un equipo de Teldat, sabe que vamos a mantenerlo operativo hasta el final de su vida útil.

P.- En cuanto a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el 5G, ¿las estáis integrando en vuestras soluciones? ¿Y cómo lo nota el cliente, en términos reales?

R.- Tenemos tres iniciativas principales en el ámbito de la inteligencia artificial.La primera, que comentaba Roberto, es el análisis de flujos de tráfico. Con tecnologías como ChatGPT o Gemini, que son modelos LLM, contextualizamos el lenguaje para predecir anomalías o ciberataques.La segunda es la configuración dinámica de red. Es decir, que el administrador de red no tenga que ser un experto en configuraciones técnicas, sino que pueda expresar sus necesidades y que la red se configure automáticamente en función de ello.Y la tercera está orientada al ahorro. Un ejemplo claro es el uso de IA en videovigilancia, tanto en banca como en transporte. Las cámaras suelen ser reactivas, pero ahora analizamos en tiempo real la información que capturan, detectando objetos peligrosos y generando alertas inmediatas. Esto mejora la seguridad y reduce costes.

P.- Contáis con un certificado Made in Europe en ciberseguridad. ¿Qué medidas implementáis para garantizar la seguridad de vuestros productos?

R.- Lo primero es cómo se desarrolla el producto: con buenas prácticas de programación y metodologías adecuadas. Pero además hemos desarrollado un mecanismo propio llamado Serv Virtual.Este sistema permite que el propio dispositivo mantenga su seguridad incluso si su software presenta una vulnerabilidad, lo cual puede pasar en cualquier plataforma. Gracias a este sistema, los parches se aplican dinámicamente, sin necesidad de reiniciar ni reinstalar el dispositivo. Así garantizamos que el equipo siga siendo seguro incluso en esas circunstancias.

P.- También he leído que habéis desplegado uno de los mayores proyectos SD-WAN a nivel mundial. ¿Podéis compartir más detalles sobre ese logro?

R.- Creo que te refieres al proyecto con la Junta de Andalucía: alrededor de 12.000 puntos, si no recuerdo mal. Fue muy ambicioso, porque la Junta tiene una infraestructura extremadamente compleja, comparable a la de un gran banco.No solo incluye oficinas administrativas, sino también bibliotecas y otras sedes conectadas por una red interna con nodos de 100 Gbps. La adjudicación fue el verano pasado y en menos de seis meses ya llevábamos desplegado casi el 70% de los puntos, lo que es un récord. Normalmente, redes de este tipo tardan hasta cuatro años en desplegarse. Estamos muy satisfechos.

P.- Y de cara a los próximos cinco o diez años, ¿cuáles son los planes de expansión de Teldat?

R.- Si miras nuestras cuentas y dónde invertimos, está claro: la ciberseguridad es uno de nuestros mayores vectores. Las comunicaciones deben ser seguras, como el agua del grifo: se asume que es potable.Estamos muy centrados en soluciones como ZTNA, en proteger aplicaciones en la nube, en sensorización, movilidad, conectividad para infraestructuras críticas, telecontrol y telemedida.Desde el punto de vista geográfico, queremos ampliar nuestra huella en Europa: este año abrimos oficinas en Francia y Reino Unido; el año pasado lo hicimos en Alemania y en Oriente Medio. Y seguimos creciendo en América desde nuestra base en México.El año pasado cerramos con un 25% de crecimiento, récord absoluto en facturación, ventas y rentabilidad. Este año aspiramos a seguir creciendo a doble dígito.

P.- ¿Hay algo más que quieras añadir o destacar?

R.- Sí. Ahora que está tan en boga el debate sobre infraestructuras críticas y proveedores, me gustaría resaltar que somos el único player nacional —y uno de los pocos europeos— que ofrece este tipo de soluciones.Es un orgullo, porque no hay muchas compañías que puedan presumir de esto. En España hay mucho talento: en Málaga, en Alicante… tenemos hubs de innovación y gente brillante.En el contest anual de hackers, por ejemplo, los finalistas fueron Israel, nosotros y otro equipo español, y ganamos. He visto empresas fundadas por amigos o excompañeros en Silicon Valley que acaban siendo adquiridas por fondos extranjeros.Así que hay que apostar por la tecnología nacional, que es tan competitiva como la extranjera. A veces pensamos que los alemanes saben más de tecnología, pero nosotros también sabemos. Lo demostramos cada día, porque nuestros clientes no nos eligen por ser españoles, sino porque competimos con otros tres o cuatro proveedores y ganamos. Más del 70% de nuestra facturación viene de fuera de España. Eso avala que ofrecemos tecnología potente y competitiva. Y tenemos que creer en ese tejido industrial.