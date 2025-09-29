El teclado Logitech Signature Slim Solar+ K980 llega para olvidarte del cargador

La firma suiza Logitech ha presentado un teclado que quiere poner fin a uno de los problemas más habituales de los periféricos, la carga constante. El nuevo Logitech Signature Slim Solar+ K980 se alimenta con cualquier fuente de luz, ya sea natural o artificial, y puede seguir funcionando hasta cuatro meses incluso en completa oscuridad después de una carga completa. Esto significa que los usuarios podrán trabajar sin cables y sin necesidad de pensar en cuándo deberán enchufar el teclado de nuevo.

Energía de luz y cero complicaciones

La clave de este modelo es la tecnología Logi LightCharge, que combina una tira de absorción de luz, una batería de larga duración y un diseño pensado para la eficiencia. Todo ello permite contar con un teclado que siempre está disponible, preparado para largas jornadas de trabajo y que evita la necesidad de reemplazar baterías, ya que su vida útil está diseñada para alcanzar los diez años.

El Signature Slim Solar+ K980 busca ofrecer una experiencia de escritura cómoda y similar a la de un portátil. Utiliza un mecanismo de tipo tijera en un formato de teclado completo, incluyendo el apartado numérico, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para quienes escriben de manera intensiva como para quienes trabajan con hojas de cálculo. Su diseño es sobrio y de bajo perfil, pensado para integrarse sin distracciones en escritorios modernos.

Este teclado es capaz de conectarse a varios dispositivos y sistemas al mismo tiempo. Gracias a las teclas Easy-Switch, se puede alternar entre tres equipos distintos, como un ordenador de trabajo, un portátil personal o una tableta. La compatibilidad incluye Windows, macOS y ChromeOS, y en combinación con un ratón compatible permite aprovechar la tecnología Logitech Flow para mover el cursor y transferir archivos entre ordenadores como si fueran uno solo. Todo ello se gestiona desde la aplicación Logi Options+, donde se pueden configurar accesos directos, teclas de función y automatizaciones.

Un guiño a la inteligencia artificial

Entre sus teclas configurables, una de las más llamativas es la AI Launch Key, que ofrece acceso directo a asistentes como Copilot, Gemini o ChatGPT. Con un solo toque se abre la puerta a integrar la inteligencia artificial generativa en el flujo de trabajo sin tener que cambiar de ventana.

Sostenibilidad en el diseño

Logitech continúa impulsando su estrategia de sostenibilidad con este modelo. La versión en color grafito está fabricada con un setenta por ciento de plástico reciclado postconsumo. A ello se suma la batería de larga duración, que elimina la necesidad de sustituciones frecuentes y contribuye a reducir residuos electrónicos.

Una versión para empresas

Para el ámbito profesional, el Signature Slim Solar+ K980 for Business incluye un receptor Logi Bolt USB-C, pensado para ofrecer conexiones más estables y seguras en oficinas con gran densidad de dispositivos. Además, gracias a la plataforma Logitech Sync, los departamentos de IT pueden supervisar el hardware y el firmware del teclado, lo que facilita tanto el mantenimiento como las actualizaciones.

Precio y disponibilidad

El Logitech Signature Slim Solar+ K980 saldrá a la venta el 6 de octubre de 2025 a un precio de 109,99 euros, mientras que la versión para empresas se ofrecerá por 119,99 euros. Estará disponible en la web de Logitech y en distribuidores oficiales en tres variantes: la versión multi-OS, la específica para macOS en Norteamérica y la edición Business.