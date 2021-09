Como es habitual cada cierto tiempo, desde WhatsApp informan sobre sus actualizaciones y mejoras. También hace públicos los sistemas operativos que ya no podrán utilizar la app a partir de una fecha concreta. Pues el 1 de noviembre WhatsApp no va a funcionar en los teléfonos cuyos sistemas operativos ya no sean capaces de ser demasiado útiles en 2021.

Los sistemas operativos marcados por WhatsApp

Tal y como indican en su web de soporte, desde ese día la aplicación ya no funcionará en los sistemas operativos que se detallan a continuación:

Teléfonos con Android OS 4.1

Teléfonos con iOS 10

Algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

Dispositivos en los que dejará de funcionar WhatsApp

Si tienes alguno de estos dispositivos y todavía lo utilizas, debes saber que en noviembre la app de WhatsApp ya no va a funcionar. Repasa el listado y comprueba si eres uno de ellos.

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 Mini

ZTE Grand X Pro

Huawei Ascend P1 LTE

LG Optimus F7

ZTE Grand S Flex

Sony Xperia Miro

Alcatel One Touch Evo 7

Sony Xperia Arc S

Lenovo A660

Huawei Ascend G615

Huawei Honor 2

iPhone 4s

Como puedes comprobar estamos hablando de dispositivos que, en el caso del iPhone 4s van a cumplir 10 años, que ya es una auténtica barbaridad tecnológica. ¿Quién utiliza de manera habitual uno todavía? Probablemente alguien con pocas necesidades aparte de las de llamar. Estos dispositivos, si bien seguirán siendo funcionales, no contarán con la posibilidad de utilizar WhatsApp.

¿Qué hacer?

La opción más recomendable es cambiar por fin de dispositivo. Actualmente puedes encontrar modelos de un amplio espectro de precios y que ofrecen buenas prestaciones. Desde poco más de 100 euros hay dispositivos Android muy competitivos

Otra opción es buscar alguna APK de WhatsApp con la que tu móvil Android pueda funcionar, pero tampoco es una idea que vaya a tener demasiado recorrido. Así que, si tienes algunos de esos móvil antiguos, lo mejor es darle un final de vida muy digno. Estas son algunas de las mejores ideas, pero si no te convence ninguna, llévalo a reciclar.

De un teléfono viejo pueden aprovecharse gran parte de sus componentes, como los metales preciosos que contiene así como gestionar bien sus baterías o pantallas. Llévalo al punto limpio de tu localidad, lugar en el que le darán el destino más adecuado, sabiendo que ese desecho no va a acabar en manos inadecuadas o en un vertedero ilegal.