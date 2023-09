Apple Por qué el iPhone 15 Pro va a ser tan caro: las dos razones de ese aumento

A menos de una semana de la presentación del nuevo iPhone 15, si hay algo que parece claro es que el aumento de precios de los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max va a ser una realidad. Estas son las razones por las que comprar cualquiera de estos dos dispositivos, va a ser bastante más caro que el año pasado.

¿Por qué tendremos un iPhone de récord?

Si echamos la vista atrás al año 2017, la salida del iPhone X supuso la del primer dispositivo de la marca de la manzana mordida con un precio superior a 1000 €. Parece mentira que, solamente seis años más tarde, hayamos normalizado superar ampliamente esa cifra.

Hay dos razones principales por las que tanto el iPhone 15 Pro como el iPhone 15 Pro Max van a tener un aumento considerable de precio, entre 100 y 200 € más con respecto a las ediciones del año pasado. Según el analista de DigiTimes Luke Lin, las razones tiene mucho que ver con dos de las principales novedades que van a incorporar estos dispositivos. El chasis de titanio la primera de ellas es el chasis de titanio, un material que vendrá a sustituir al acero inoxidable que se ha estado empleando de manera tradicional. Esto dará unos dispositivos más resistentes y ligeros, sin embargo, el titanio también es un material bastante más caro. Apple ya lo introdujo en las correas y en el cuerpo del Apple Watch Ultra.

La segunda razón del aumento de precio del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max no será otra que el desarrollo de la cámara periscópica. Una lente de estas características recoge la luz del ambiente y es capaz de reflejarla mediante un espejo hacia el sensor de imagen de la cámara. Con ello, se consigue realizar zoom a mayor distancia sin pérdida, y la obtención de fotografías en condiciones de mala luz ambiental con unos resultados espectaculares.

Según el analista anteriormente mencionado, estas son las dos principales razones por las que el precio de estos dos modelos topes de gama de Apple van a sufrir un incremento. Sin embargo, y tal y como viene siendo habitual con cualquier iPhone, esto no va a suponer una traba para los compradores. Estos se volverán a lanzar en masa a la compra de estos dispositivos, y no sería nada de extrañar que quedase agotados en muy poco tiempo, debiendo esperar para poder conseguir una unidad. En seis días tendremos la solución a este enigma sobre el incremento de precio de la gama más alta del iPhone 15. Un iPhone que también va a incorporar la carga mediante USB C, abandonando el cable Lightning, que surgió con el iPhone 5 en el año 2012. Sin duda, uno de los cambios más esperados por la comunidad Apple.