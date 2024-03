Por qué Apple One me parece un buen plan de entretenimiento

Como usuario de Apple, hace ya algún tiempo que decidí apostar por los servicios de Apple One y no puedo estar de momento más satisfecho. Además de suponer un ahorro de dinero, encuentro muchas más funciones que si estuviera contratando esos mismos servicios por separado. Por todo esto es por lo que Apple One se ha convertido en uno de mis servicios imprescindibles para sacar el máximo provecho de mis dispositivos y estar entretenido siempre que lo deseo.

¿Qué es Apple One?

Bajo este nombre, se agrupan una serie de aplicaciones diversas y que están todas desarrolladas por los californianos. Cuando contratas Apple One, que puedes hacerlo tanto de manera individual, como en un plan familiar, tienes acceso a los siguientes servicios.

iCloud +: es la nube de Apple. La marca proporciona unos escasos 5 GB cuando adquieres un dispositivo y lo tienes de manera gratuita. Soy de la opinión que ya la marca debiera haber actualizado ese plan y proporcionarte, al menos, la misma cantidad de gigas gratis que con tu dispositivo Apple de mayor capacidad. Es decir, si tienes un ordenador Mac con un disco de 512 GB, debieras tener esa capacidad gratuita en la nube. Pero esto lleva siendo así toda la vida, y hay planes de pago que son interesantes en cuanto a precio, por ejemplo, los 0,99 € mensuales por 50 GB. En el caso de Apple One Familiar, que es lo que tengo contratado, se añaden 200 GB a lo que ya tengas, pero adicionalmente dispongo de 2 TB para tener todos mis archivos. Por ese extra de los 2 TB abono 9,99 € extra al mes.

Apple Music: es el servicio de música en la nube de Apple. Anteriormente utilizaba Spotify, tal y como siguen hacen millones de personas en todo el mundo, de hecho la aplicación sueca fue la primera en su campo en un lejano 2006. Hace ya años decidí centrarlo todo en un mismo lugar y la elegida fue la aplicación de Apple, que apenas difiere en cuanto a su funcionamiento. Pero nos encontramos con alguna serie de mejoras, como el audio espacial, la función karaoke y, desde el año pasado y de forma totalmente gratuita, la aplicación de música clásica. Particularmente, soy muy aficionado a este tipo de música y considero que la marca realizado aquí un excelente trabajo. Todos mis necesidades musicales están cubiertas tanto en Apple Music como en Apple Apple Classical Music.

Apple TV +: haciendo una analogía bastante simple, es el Netflix de Apple. Aunque mi plataforma favorita es YouTube Premium, es cierto que con Apple TV+ dispones de series de producción propia de una calidad excelente, como por ejemplo Ted Lasso, Masters of the Air o documentales de cualquier género. Todo con calidad 4K y audio espacial, puedo disfrutar de estos contenidos en mis dispositivos Apple o en mi televisor inteligente.

Apple Arcade: probablemente sea el servicio al cual les saco menos partido, pero de esta opinión discrepan mis hijas. Apple Arcade es una plataforma de juegos cuyo catálogo va creciendo y que actualmente cuenta con más de 200 títulos, todos sin anuncios y sin compras dentro de las propias aplicaciones.

¿Merece la pena Apple One?

Tal y como ya he comentado, Apple One se presenta en tres modalidades, la individual, que tiene un precio de 16,95 € al mes, la familiar con un coste de 25,95 € mensuales o Premium, de 34,95 € y que se diferencia de esta última al incorporar la aplicación Apple Fitness +, todo entrenador personal que va a ayudarte a ponerte en forma y ayudarte a estar tranquilo con sus sesiones de meditación. Además, la versión Premium de Apple One incorpora los 2 TB de almacenamiento iCloud por defecto.

Mi servicio Apple One Familiar lo tengo compartido con cinco miembros más, y todos tenemos acceso a estas aplicaciones de la misma forma. Una manera de ahorrar dinero y de acceder a servicios de una calidad muy alta. Si tienes miembros de tu familia con quien compartir los servicios de Apple One Familiar, que no te quepa duda que sale mucho más rentable que el servicio individual.

Lo tengo muy claro, como usuario de Apple considero un acierto tener todo centralizado en Apple One, ya que tengo acceso a unos servicios que se caracteriza por su calidad, buen funcionamiento y, sobre todo, fiabilidad. Merece la pena haber dado el paso hacia algunos años a esta plataforma, ya que ahorro más dinero que si contratase servicios similares por separado.