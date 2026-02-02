El peligro de llevar el Abono Transporte de Madrid en el móvil: adiós a tu tarjeta física y no hay marcha atrás

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid ya pueden disfrutar del nuevo Abono Transporte de Madrid en el teléfono móvil. Los usuarios de metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y cercanías tienen la opción de validar el abono mensual desde este dispositivo gracias a la nueva aplicación Mi tarjeta transporte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Abono Transporte de Madrid.

La Comunidad de Madrid es la región más boyante de España y lo es por iniciativas como esta: los ciudadanos de esta zona de España ya pueden disfrutar del Abono Transporte de Madrid en el teléfono móvil. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso es la primera zona de España en la que los usuarios de metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y cercanías podrán acceder a estos medios de transporte presentando una tarjeta virtual que va añadida al smartphone.

El nuevo Abono Transporte de Madrid fue presentado el pasado 15 de enero en la estación de Metro de Cuatro Caminos por Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización, y Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Esta nueva iniciativa, que permitirá validar el abono mensual desde el teléfono gracias a la aplicación Mi tarjeta transporte, forma parte del proceso de modernización del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y beneficiará a tres millones de usuarios.

Así funciona el Abono Transporte de Madrid

Este nuevo Abono Transporte de Madrid llega al teléfono móvil de millones de madrileños para «simplificar la vida de los ciudadanos». «La digitalización solo tiene sentido cuando mejora la experiencia real de las personas en su relación con los servicios públicos», han informado desde la Comunidad de Madrid sobre una aplicación que está disponible desde ya en los dispositivos Android y que durante este 2026 llegará a los terminales iPhone de cientos de miles de ciudadanos.

A fecha de primeros de febrero, el Abono Transporte de Madrid está disponible para dispositivos Android 9.0 que permitan la validación a través de la app oficial y Google Wallet. Desde la Comunidad de Madrid también han informado que están trabajando para que «a lo largo de 2026, puedan incorporarse tanto los abonos anuales de empresa como los dispositivos con tecnología iOS».

Y, ¿cómo funciona el nuevo Abono Transporte de Madrid? La Comunidad de Madrid ha informado que bastará con acercar la tarjeta física al lector NFC del teléfono móvil y seguir las instalaciones de la aplicación para transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet. «Una vez completada la gestión, la tarjeta física queda bloqueada y el usuario puede validar sus viajes en metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y cercanías acercando el smartphone a la máquina, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad», informan desde el consistorio madrileño.

Uno de los problemas que pueden surgir, principalmente en estos primeros meses de prueba, es que, en caso de que haya error de la aplicación, pueda haber un problema al acceder a cualquier medio de transporte, debido a que la tarjeta física queda deshabilitada una vez que se transfieren los datos al teléfono móvil. Ante cualquier problema, un profesional podrá resolver los problemas de los ciudadanos in situ. Todo con el objetivo de hacer más fácil la vida a millones de madrileños que ya pueden disfrutar de una iniciativa única en España y que pone a la región a la vanguardia en digitalización.