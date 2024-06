Pagar más de 1000 € por un iPhone de 2007, ¿qué lleva a hacerlo?

Dentro de cuatro años, el iPhone cumplirá dos décadas. El teléfono más exitoso del mundo, nacido de la mano de Steve Jobs y presentado al público en el año 2007, es el dispositivo que supuso el auténtico cambio. Si bien otros fabricantes ya habían dado pasos para evolucionar lo que era hasta ese momento un dispositivo solamente para llamar, fue el iPhone el que logró conjugarlo todo y dar un paso adelante. En los mercados de segunda mano sigue siendo un dispositivo muy codiciado, llegando a haberse pagado cifras astronómicas por ejemplares totalmente sellados. ¿Qué puede llevar a una persona a seguir manteniendo el interés en un dispositivo que ya no se puede utilizar?

Lo que supuso ese iPhone en 2007

Este dispositivo no llegó a España, como pasó en la gran mayoría de países, y tuvimos que esperar hasta 2008 para poder disfrutar de la siguiente versión, el iPhone 3G. Tuve la suerte de poder disfrutar de ese primigenio iPhone comprándolo de segunda mano, pero rápidamente cautivó mi atención. Lo que es curioso es que sigue siendo un teléfono muy buscado en lugares como eBay, donde es posible toparnos con ejemplares nunca activados, aunque con la caja abierta, por un precio bastante superior a los 1000 €.

Quien compre un dispositivo de esas características, no podrá utilizarlo, ya que con nuestra tecnología actual es totalmente incompatible. Sí que podría conectarlo a una red WiFi, pero poco más. La App Store no apareció hasta el año siguiente, en 2008, y había que conformarse con las aplicaciones nativas, muchas de las cuales siguen todavía vigentes, como la brújula o la aplicación Notas.

Lo más probable es que alguien que esté dispuesto a pagar cuatro cifras o más por un iPhone de 2007 no lo hace para utilizarlo, sino porque se trata de una pieza que podríamos calificar casi de histórica. Aunque ya fue un dispositivo masivo, no lo fue tanto como otros iPhone que han ido apareciendo después. Apple no sabía exactamente si ese experimento iba a resultar exitoso no. De hecho, durante la presentación ese 9 de enero de 2007, Steve Jobs estoy utilizando tres iPhone diferentes, porque todavía se trataba de un prototipo, y uno solo no era capaz de aguantar durante toda la sesión. Un excelente juego de sincronización de cámaras hizo que no nos diéramos cuenta.

Era un iPhone muy bonito

Particularmente, creo que se trata de uno de los diseños más acertado de la marca, con esa carcasa trasera de aluminio, que tan fácil era de rayar y de apoyar, pero que era el signo distintivo. Este dispositivo supuso un verdadero impacto cultural, ya que llegó a transformar la manera en la que interactuamos con la tecnología. En un solo dispositivo no solamente teníamos un teléfono, sino una cámara que hacía fotos, no vídeo, un reproductor de música, correo electrónico, una primigenia aplicación de mapas y muchas más opciones.

El iPhone de 2007 se trata de un modelo que actualmente es de colección, cada vez es más difícil encontrar uno en buenas condiciones, por lo que cuando aparece un dispositivo sin abrir, el deseo se apodera de aquellos que están dispuestos a invertir en una pieza de esas características.

Sí, ese iPhone ya es parte de la historia y esa es la razón por la que se pueden llegar a pagar cifras muy elevadas. Algo que está fuera del alcance de la mayoría de los otros, pero que no deja de tener un importante valor, el que tienen los dispositivos que nacieron con el estigma de comenzar a cambiar nuestra relación con la tecnología.