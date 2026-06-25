El nubia Air Pro llega a España con un diseño ultrafino y resistencia de nivel industrial

La búsqueda de smartphones cada vez más delgados suele ir acompañada de importantes concesiones en autonomía o resistencia. El nuevo nubia Air Pro, anunciado para el mercado español, quiere demostrar que ambas cosas pueden convivir en un mismo dispositivo. La propuesta de la marca combina un diseño especialmente fino con características que normalmente encontramos en terminales mucho más robustos.

El nuevo modelo llegará a España durante la primera quincena de julio y se posiciona dentro de la gama media-alta con un planteamiento muy diferente al de muchos de sus rivales. Mientras otros fabricantes centran sus esfuerzos en la potencia o las capacidades fotográficas, nubia pone el foco en la portabilidad, la comodidad de uso y la resistencia para actividades al aire libre.

Un móvil ultrafino que no renuncia a la autonomía

Uno de los principales argumentos del nubia Air Pro es su diseño. El terminal tiene un grosor de apenas 5,99 milímetros y un peso de 172 gramos, unas cifras que lo sitúan entre los smartphones más ligeros y delgados disponibles actualmente. Para conseguirlo, la compañía ha recurrido a una batería de silicio-carbono de 5.000 mAh, una tecnología que permite aumentar la densidad energética sin incrementar el tamaño del dispositivo.

La batería está acompañada por carga rápida de 45 W, carga inversa de 10 W y una función de bypass charging que alimenta directamente el teléfono desde el cargador cuando está conectado a la corriente. Esta característica reduce la generación de calor y contribuye a preservar la vida útil de la batería, algo especialmente interesante durante sesiones prolongadas de juego o navegación.

Preparado para agua, polvo y condiciones extremas

Otro de los aspectos más destacados del dispositivo es su resistencia. A pesar de su diseño estilizado, el nubia Air Pro cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K. Esto significa que está protegido frente al polvo, la inmersión en agua y también frente a chorros de agua a alta presión y temperatura, una certificación más habitual en equipos industriales que en teléfonos móviles convencionales.

La construcción también incorpora un marco metálico de aluminio de alta resistencia, refuerzos estructurales en las esquinas y un cristal frontal reforzado diseñado para soportar mejor golpes y caídas.

Pantalla de 144 Hz y cámara de 108 mpx

La experiencia visual recae en una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. La compañía destaca además unos marcos de tan solo 1,3 milímetros y una relación pantalla-cuerpo del 95,4 %, lo que contribuye a una sensación de inmersión superior durante el consumo de contenidos multimedia.

En el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 108 mpx acompañada por funciones de inteligencia artificial y un sensor frontal de 32 mpx para selfies y videollamadas. Entre las opciones disponibles figura un modo de fotografía submarina que permite realizar capturas bajo el agua utilizando únicamente los botones físicos laterales.

El dispositivo incorpora además un procesador MediaTek Dimensity 7100 fabricado en 6 nanómetros, junto con 8 GB de memoria RAM ampliables virtualmente hasta 20 GB y 512 GB de almacenamiento interno. Todo ello funciona bajo Android 16 con la capa MyOS 16, que añade herramientas específicas para deporte y funciones basadas en inteligencia artificial. El nubia Air Pro estará disponible en España en los colores Aero White y Prime Black con un precio recomendado de 449 euros.