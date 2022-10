No es tu móvil, es WhatsApp el que no funciona

Quizás te hayas dado cuenta de que es imposible enviar un mensaje de WhatsApp. No te preocupes, son los servidores de la aplicación los que están fallando, algo bastante habitual y que se ha convertido en una tantas. Parece ser que está caída está afectando a gran parte de España, según podemos ver en la web Downdetector. Además, esta caída no es solamente en nuestro territorio, sino que afecta a todos los usuarios del mundo. Así que, solamente toca esperar a que se restablezca el servicio

WhatsApp falla, otra vez

Los fallos en esta aplicación de mensajería son bastante habituales, y de momento afectan al envío de mensajes. Cuando trata de enviarse uno, no aparece ningún tipo de notificación de envío ni de entrega, simplemente se queda el reloj. Son muchos los usuarios de todo el mundo, que están reportando este tipo de fallos, y dentro de España, estos avisos se están produciendo desde zonas pobladas o grandes capitales, como Madrid, Barcelona o Valencia.

Desde Twitter son muchos los usuarios que siguen anunciando que no pueden enviar ni recibir mensajes. Incluso la cuenta WaBetaInfo, que va notificando todas las novedades de la aplicación, también se ha hecho eco de manera bastante elocuente. El anuncio de esta cuenta se ha producido a las 9:30 de la mañana, pero los reportes dan como momento del fallo una media hora antes.

La aplicación WhatsApp acumula un amplio historial de caídas y problemas de conexión. No es nada extraño que durante tres o cuatro ocasiones a lo largo de un año se produzcan este tipo de hechos. Pero este tiene quizás una incidencia especial, ya que es una de las pocas caídas, generalizadas en todo el mundo. Por supuesto, no hay ningún tipo de previsión sobre cuándo estará solucionado este incidente, un problema que puede estar trayendo de cabeza, no solo a los usuarios, sino aquellas empresas que utilizan WhatsApp como sistema de comunicación con sus clientes. WhatsApp está ampliamente implementado para que los clientes puedan comunicarse con sus marcas favoritas, así que se trata de un problema importante.

En estos casos, lo más recomendable es utilizar canales alternativos como Telegram o incluso los SMS, que no solamente se han quedado para recibir información bancaria o validar una operación con nuestra tarjeta. En todo caso, será cuestión de horas, si las previsiones son optimistas, que el incidente quede solucionado y puedas volver a disfrutar de tu aplicación de mensajería favorita. Mientras tanto, no queda otra que resignarse y hacer un poco de desconexión digital forzada, que tampoco viene nada mal.