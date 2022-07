Los mejores consejos para utilizar tu móvil este verano

El verano es la época del año en la que quizás le dediquemos más tiempo a nuestro teléfono móvil. Los momentos de ocio son ideales para que estemos delante de la pantalla sin miramientos. Estos consejos para utilizar tu móvil este verano seguro que ayuda a que tu experiencia sea mucho más positiva. No dudes en ponerlo en práctica, seguro que sacas buen provecho de ellos.

Los 7 consejos top para tu móvil en verano

No te lleves tu móvil a la playa.

A decir verdad, los dispositivos nuevos cuenta con protección contra el agua y los elementos. Pero no quita que a tu teléfono le dé un golpe de calor y se quede durante bastantes horas fuera de combate. Lo mejor en estos casos es utilizar un teléfono antiguo, de los de toda la vida o solamente para llamar, o, directamente, disfrutar de la playa en condiciones y no llevarse teléfono. Valóralo, es una liberación.

Usa un protector de privacidad

Estos protectores son idénticos a los otros, pero llevan un tratamiento que impide que una persona que esté a tu lado pueda ver el contenido de la pantalla. Puedes encontrarlos en Amazon o en cualquier tienda y aportan muchísima tranquilidad. Los mirones no tendrán nada que hacer con tu teléfono.

Apágalo si no lo vas a usar

¿Recuerdas cuando fue la última vez que apagaste tu teléfono móvil? Esto tiene hacerlo tiene un efecto muy positivo, ya que el teléfono consigue descansar y todos los procesos se paran. Además, ¿qué sentido tiene que esté encendido durante tu hora de siesta veraniega? No vas a perder ninguna llamada ni mensaje importante, ya que al encender el teléfono llegarán. Otra alternativa es usar el Modo Avión.

Borra apps

También es el momento de echar un vistazo a las aplicaciones que tienes instaladas. ¿Por qué no borrar aquellas que llevas más de un mes y utiliza? Probablemente lo único que consiguen es quitarte espacio. Quédate con lo imprescindible y desecha todo lo que no te haga falta.

Vigila bien tu móvil

Los ladrones no descansan, y en verano no están de vacaciones. Si vas a zonas turísticas no lo dudes, estrecha la vigilancia sobre tu teléfono, no lo dejes encima de mesas ni alardees de él en público. Si te lo roban, aquí tienes una lista de consejos útiles que seguir.

Aléjalo del calor

Un golpe de calor puede ser fatal para tu teléfono. No lo dejes encima de la guantera del coche mientras viajas o en lugares en los que sepas que va a llegar el Sol. En la mayor parte de ocasiones, bastará con quitarle la funda y apagarlo un rato para que reviva, pero no siempre es así.

Pasa un poco del teléfono

Sí, no centres toda tu atención en él. No te pierdas nada relevante o un rato de atención de tus hijos para jugar por estar con tu teléfono. Es uno de los mejores usos que puedes darle.

Estos consejos para disfrutar del móvil en verano son una buena propuesta para que el uso de tu dispositivo sea más acorde con lo que necesitas.