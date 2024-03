JBL Authentics 500: el altavoz que me compraría sin pensármelo

El mundo de los altavoces inalámbricos es lo suficientemente amplio y hay muchas, quizás demasiadas, opciones entre las que elegir. Hoy quiero mostrarte la última creación que ha llegado a mis manos, el JBL Authentics 500. Un dispositivo de inspiración retro y con una potencia lo suficientemente grande como para que tu fiesta anime a los invitados y los deje con un excelente sabor de boca.

JBL Authentics 500: el valor de lo simple

Este dispositivo llama la atención por diversas cuestiones. En primer lugar, por la simpleza de su diseño y que no es nada profuso en botones, da una grata sensación de limpieza. Desprende además un aire de elegancia que ya enamora a primera vista, sobre todo si eres de ese tipo de persona que adora que los detalles hayan sido cuidados. En la parte superior encontramos los únicos mandos, botón de encendido y de volumen si lo giramos, bluetooth 5.3, botón de Favorito y dos roscas de generoso tamaño, la de agudos y bajos. Un bello marco dorado en el frontal es el remate ideal a su envoltura de piel. El chasis del dispositivo es de aluminio, lo que ayuda a reducir peso.

En la parte inferior del dispositivo sorprende encontrarse con un subwofer de 6,5 pulgadas, mientras que de los agudos y de las frecuencias medias se encargan 6 altavoces de 2,5 mm y de 2,75 pulgadas. Si damos la vuelta al equipo encontraremos la toma de corriente, es un altavoz sin batería, de ahí su peso liviano, entrada Ethernet para asegurarse una buena conexión por cable, toma de 3,5 mm y conexión auxiliar tipo USB-C.

También veremos un conmutador para activar o desactivar el micrófono, ya que es compatible con Alexa y con la asistente de Google, y le puedes proporcionar órdenes de voz para que reproduzca tus temas favoritos con Esta es la tabla de características completa. Además es compatible con apps como Tidal o Amazon Music. Dispone asimismo de transmisión vía AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Chromecast built-in™ y Spotify Connect. Si usas otras aplicaciones, puedes reproducirlas perfectamente en tu teléfono móvil y y enviarlas directamente al altavoz para disfrutar de tus temas favoritos.

Categoría Característica Detalle Medidas Dimensiones (ancho x alto x prof.) 447 x 240 x 255,7 mm Peso 7,8 kg Dimensiones del embalaje (An x Al x P) 515 x 322 x 315 mm Peso del embalaje 11,4 kg Características de control y conexión Puerto USB Tipo C Valor nominal de la entrada USB 5 V DC, 1 A Formato de archivo compatible mp3, WAV MP3 Codec MPEG 1 Capa 2/3, MPEG 2 Capa 3, MPEG 2.5 Capa 3 Frecuencia de muestreo de MP3 16 – 48 kHz Velocidad de bits de MP3 80 – 320 kpbs Versión Bluetooth 5.3 Perfil Bluetooth A2DP 1.3.2, AVRCP 1.5 Rango de frecuencias del transmisor Bluetooth 2400 MHz – 2483,5 MHz Potencia del transmisor Bluetooth <17 dBm Red Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz) Rango de frecuencia del transmisor wifi 2,4 G 2412 – 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales en EE. UU. y otros 13 canales en Europa) Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4G <20 dBm Rango de frecuencia del transmisor wifi 5G 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz Potencia del transmisor Wi-Fi 5G <23 dBm Built-in Wi-Fi Sí 3D Dolby Atmos Sí JBL One App Sí Entrada de cable de audio de 3,5 mm Sí Integración con asistente de voz Sí Bluetooth Sí

El dispositivo cuenta con una con figuración sencilla, sobre todo si tienes prisa por reproducir música desde tu móvil. Basta con realizar el emparejamiento vía bluetooth y comenzar a disfrutar de él. Pero para una experiencia mejorada, lo más indicado es descargar la app JBL One, ya que con ella accedes a mayores posibilidades, como un ecualizador algo más avanzado. Dispones de la opción de transmitir música vía WiFi, configurar una lista de canciones favoritas y que se reproduzcan en el momento que desees gracias a la opción Momentos o también, comprobar si el equipo está actualizado.

Así se oye el JBL Authentics 500

No hay que andarse con medias tintas, este dispositivo se escucha de maravilla. La configuración de sus altavoces hace que puedas apreciar todos los detalles del tipo de música que esté reproduciendo. Además, el JBL Authentics 500 dispone Dolby Atmos para crear una experiencia musical de primera fila. Pero lo mejor es que aprecies por ti mismo como se escucha este altavoz inalámbrico.

El conjunto de altavoces se escucha muy bien, algo que es de esperar en una marca de reconocida solvencia como JBL, que nos tiene muy bien acostumbrados con todo lo que hace. En cuanto a la potencia, es capaz de ofrecer 270 W, por lo que se trata de un altavoz lo suficientemente potente para animar una fiesta en un jardín o en una terraza. Dentro de un entorno doméstico, vas a encontrarte sobrado con todo lo que es capaz de ofrecer el altavoz.

Durante el tiempo que lo he estado utilizando, he apreciado que la reproducción siempre ha sido nítida, y que con unos sencillos ajustes en la ecuación puedes sacar el máximo provecho de todo lo que ofrece este dispositivo. La presión acústica que proporciona es bastante potente, pero si hay algo que me ha gustado del JBL Authentics 500 es su capacidad de ser un dispositivo versátil. No solamente he reproducido música en el salón o en la terraza, sino que he podido emplearlo para animar una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo. El dispositivo tiene un peso próximo a los 10 kilos, por tanto, no es pesado de transportar y su tamaño es bastante compacto. Quizás como propuesta de mejora para futuras ediciones se podría incorporar algún tipo de asa en los laterales para transportarlo con mayor comodidad.

Por otro lado, utilizar el altavoz como asistente Alexa o de Google es un acierto. Por las mañanas, antes de ponerme a trabajar, solicitaba a la asistente que me proporcionase la información del día, como las últimas noticias o la previsión del tiempo y hay que reconocer que escucharlo a través de este altavoz es una gozada. Tal y como he indicado al principio, en la parte trasera, cuentas con un conmutador por si quieres anular el micrófono.

JBL Authentics 500: sí rotundo

No hay que decir mucho más, este altavoz ofrece calidad más que contrastada para cualquier tipo de usuario. Si deseas asegurarte una reproducción fidedigna, calidad de sonido y posibilidad de utilizar las asistentes de voz más habituales, el JBL Authentics 500 es una gran opción de compra. Además, que cuente con la posibilidad de conexión a Internet por cable si deseas dejarlo fijo en un lugar o la entrada auxiliar para poder conectar otro dispositivo, nos damos cuenta de que la versatilidad es su principal característica. El dispositivo tiene un precio de 551,99 euros en la web de JBL.

Es cierto que se trata de un dispositivo que no es precisamente económico, pero ello no quiere decir que sea caro. Hay calidad más que de sobra y los amantes de la buena reproducción musical tienen en este altavoz un fantástico aliado. Por supuesto, no tiene nada que ver con otras opciones que incluso pueden llegar a ofrecer una potencia mayor, pero que no destacan por la fidelidad a la hora de reproducir música o contar con el ya prácticamente imprescindible Dolby Atmos. Particularmente, si me viera con la necesidad de un producto con un alto nivel de calidad, que sea versátil y que a la vez pueda llevarme a cualquier sitio, este estaría en un lugar muy alto de la lista. Vale cada céntimo que cuesta y, particularmente, no solamente me ha enamorado la calidad del sonido, sino su estética, tan acertada y elegante.