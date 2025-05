Amigos… ¿por qué siempre usáis los mismos GIFs en Facebook?

Publicas en Facebook, te lo has currado, has soltado una frase ingeniosa, compartido algo que merece la pena o simplemente contado algo con tu estilo. Y entonces llegan las respuestas y te topas con el GIF del aplauso de las manos pixeladas con pulseras doradas. Otra vez. O la señora o chico del «¡Cierto!”» o el del «100», o el dibujo animado que se ríe como si fuera el sketch del año. No falla. Sí, hay una plantilla emocional para responder en Facebook que se reparte con el carné de usuario.

Siempre los mismos GIFs

No sé en qué momento decidimos que ya valía con cuatro GIFs para todo. Aplaudir, reír, dar la razón y poco más. Todos con el mismo estilo de muñecos 3D que parecen salidos de una app de 2012. Y lo peor no es que los usen, es que son siempre los mismos. No importa lo que digas, sabes qué tres o cuatro reacciones vas a recibir antes de que lleguen. No digo que haya que responder con un ensayo a cada post, pero cuesta poco salirse del guion.

Facebook tiene buscador de GIFs, lo juro

Esto no es un problema técnico. No es que no haya más opciones. De hecho, Facebook te deja buscar lo que quieras dentro del universo infinito de GIPHY. que además es propiedad suya. Escribes «aplauso» y te salen desde Beyoncé hasta un gato vestido de gala. Pero no, el 90% se queda con el primer resultado que aparece. Porque sí. Porque total, ¿para qué pensar?

Y mira, entiendo que a ciertas edades o con cierta costumbre digital, usar el primer GIF de Facebook que sale es una forma de participar. Pero si tienes cinco segundos más, puedes encontrar cosas mucho más divertidas, actuales o que no hayan visto ya treinta veces.

Entre la ternura y la repetición infinita

También hay que decirlo, estos GIFs repetidos hasta la saciedad tienen su punto entrañable. Es como ver a tu tía contar el mismo chiste en cada evento familiar y al final te ríes. Hay gente que los usa con cariño, como diciendo «te leo, pero no sé qué poner». Y oye, mejor eso que el silencio. Al final, esto habla más de cómo nos comunicamos que del propio GIF. Es como un «me paso por aquí» animado. Solo que en vez de una frase, es la enésima vez que ves esas manos chocando.

¿Hay solución? No lo sé, Rick…

No hace falta que todo el mundo se convierta en experto en GIF de Facebook. Pero estaría bien que, ya que tenemos ese recurso a mano, lo usásemos un poco mejor. Buscar uno que de verdad encaje. Evitar el aplauso con estrellitas a menos que sea estrictamente necesario. No repetir el sticker del «jajaja» cada vez que alguien pone algo divertido o con ironía. Y si eres de los que siempre usan el mismo, al menos cámbialo cada cierto tiempo. Te sorprenderá ver lo que hay por ahí fuera.