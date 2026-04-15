Gemini y ChatGPT coinciden: el truco para identificar a una persona con alto coeficiente intelectual entre amigos

La IA ha desvelado el truco para identificar a una persona con alto coeficiente intelectual. Grandes plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini se han pronunciado sobre los rasgos característicos de una persona que está por encima de la media y cómo actúa dentro de una reunión de amigos. Consulta en este artículo todo lo que nos dice la inteligencia artificial sobre el truco para identificar a una persona con un alto coeficiente intelectual dentro de un grupo de amigos.

Esto es un clásico de la idiosincrasia española: las reuniones entre amigos que se celebran en nuestro país prácticamente cada día. Opinar de fútbol, política o de viajes es algo muy habitual en una reunión durante un picoteo en un bar. Por probabilidad, dentro de un grupo siempre hay una persona con un alto coeficiente intelectual. Esto no tiene que ver con ganar una partida al Trivial o resolver un enigma en un escape room. El IQ es una medida que estima la inteligencia general y las habilidades cognitivas de las personas.

En ocasiones es muy difícil o prácticamente imposible reconocer a una persona con un alto coeficiente intelectual y por ello hemos acudido a la inteligencia artificial para buscar una respuesta. ChatGPT o Gemini dan las claves para poder saber cuál de nuestros amigos tiene un alto IQ y no lo parece. Por ejemplo, la IA de Google apunta a varias señales que emiten las personas que cumplen con estos patrones y a través de las cuales puedes conocer su inteligencia.

El coeficiente intelectual y la IA

«Mientras que la mayoría se detiene en el qué, la persona con CI alto está obsesionada con el cómo y el porqué», dice la inteligencia artificial sobre uno de los principales rasgos característicos de una persona con un alto IQ. «Hacen preguntas que desarman. No preguntan para impresionar, sino porque necesitan entender el mecanismo detrás de las cosas. Si hablas de un viaje, no preguntan «¿fue divertido?», sino «¿cómo funciona la logística del transporte allí?», dice la IA.

La inteligencia artificial de Google también deja claro que estas personas son los «reyes de las analogías» y son capaces de «captar dobles sentidos al instante». «Suelen tener un humor sarcástico o negro que requiere varios pasos lógicos para entenderse. Si alguien hace un chiste sutil y ellos son los primeros (o únicos) en reír, ahí tienes una pista», aconseja.

Gemini también deja claro que no tienen miedo a mostrar sus dudas ante la gente y lo más importante: una «adaptabilidad camaleónica» para hablar con un niño de cinco años y un adulto al mismo tiempo. Gemini destaca las siguientes claves para conocer a una persona con un alto coeficiente intelectual.

Escucha activa: «Hablan menos de lo que escuchan, pero cuando hablan, aportan valor real».

Baja tolerancia al small talk: «Se aburren rápido con los cotilleos, pero se iluminan con debates abstractos».

Observación: «Notan detalles del entorno o cambios en el lenguaje corporal que otros pasan por alto».

ChatGPT también destaca las siguientes señales para captar a la persona dentro de tu grupo de amigos que tiene un alto IQ. Son las siguientes: