¿Debes desenchufar el televisor después de apagarlo? Esto es lo que necesitas saber

Después de ver una serie o una película, muchas personas desenchufan la televisión de la corriente eléctrica pensando que así ahorrarán electricidad. Durante años, esta práctica se ha considerado una buena costumbre para reducir el consumo fantasma y evitar posibles daños provocados por subidas de tensión. Sin embargo, con la llegada de los televisores inteligentes y, especialmente, de los modelos OLED, esta recomendación ya no siempre es la más adecuada.

Los televisores actuales incorporan funciones que siguen trabajando incluso cuando están apagados, como la instalación automática de actualizaciones. Por lo tanto, desenchufarlos puede impedir que completen estas tareas y afectar al rendimiento de la pantalla con el paso del tiempo.

¿Es recomendable desenchufar el televisor?

Los televisores OLED necesitan permanecer en modo de espera para funcionar correctamente, ya que realizan un proceso de mantenimiento conocido como «ciclo de compensación de píxeles» mientras permanecen en reposo para recalibrar los píxeles, corregir pequeñas irregularidades y mejorar la uniformidad del panel para mantener la calidad de imagen a lo largo del tiempo.

En este contexto, desenchufar el televisor de la corriente después de cada uso también impide que complete correctamente sus tareas de mantenimiento y le obliga a realizar un arranque completo cada vez que vuelves a encenderlo. El sistema operativo debe iniciarse desde cero y cargar de nuevo todos sus procesos, lo que puede incrementar ligeramente el consumo energético someter a los componentes electrónicos a un mayor esfuerzo.

Ahora bien, aunque en muchos casos no es necesario desconectar la televisión, existen algunos casos en los que sí puede ser una buena idea hacerlo:

Cuando el televisor se encuentra en una habitación que apenas se usa o sólo se enciende de forma ocasional, desenchufarlo puede ayudar a reducir el consumo eléctrico y evitar el consumo fantasma. Este ahorro resulta especialmente interesante si el televisor está acompañado de otros dispositivos, como decodificadores, barras de sonido o reproductores multimedia, que también consumen energía mientras permanecen en modo espera.

Ante una tormenta eléctrica o en zonas donde los cortes de suministro son habituales, desconectar el televisor de la corriente es la forma más eficaz de protegerlo frente a posibles sobrecargas.

Consejos para ahorrar energía

En muchas casos, se puede reducir el consumo eléctrico y proteger el televisor sin necesidad de desconectarlo continuamente de la corriente. Una de las opciones más recomendadas por los expertos consiste en utilizar enchufes inteligentes, que permiten controlar el suministro eléctrico desde el teléfono móvil.

Eso sí, estos dispositivos también consumen una pequeña cantidad de energía, por lo que conviene elegir modelos eficientes para que el ahorro sea realmente significativo. Otra opción muy práctica son las regletas inteligentes que cortan automáticamente la alimentación de los dispositivos secundarios cuando se apaga el televisor principal, evitando que equipos como barras de sonido.

A esto hay que sumar que muchos televisores incluyen opciones de ahorro energético que reducen el consumo cuando permanecen en reposo. Aunque activar estas funciones puede hacer que el televisor tarde unos segundos más en encenderse o limite algunas funciones inteligentes, representan un buen equilibrio entre eficiencia energética y comodidad.

Finalmente, los expertos recomiendan invertir en un protector contra sobretensiones de buena calidad. De esta forma, el televisor permanece protegido frente a la mayoría de las incidencias eléctricas sin necesidad de desenchufarlo constantemente.

Los electrodomésticos que más consumen

Según un estudio realizado por la OCU, la secadora es el electrodoméstico que más energía utiliza en el hogar. Un modelo eficiente consume alrededor de 1.120 Wh por uso, frente a los 2.000 Wh de la media del mercado. Si se utiliza cuatro veces por semana, supone un consumo mensual aproximado de 17.920 Wh, mientras que un modelo menos eficiente alcanza los 32.000 Wh, lo que puede traducirse en un ahorro de 53,52 euros al año al optar por un aparato de mayor eficiencia.

En segundo lugar se encuentra el lavavajillas. Un modelo eficiente consume unos 441 Wh por ciclo, frente a los 757 Wh de la media. Con un uso diario, el consumo mensual ronda los 13.230 Wh, mientras que los modelos menos eficientes alcanzan los 22.710 Wh, permitiendo un ahorro anual de 36,24 euros.

El frigorífico, al funcionar las 24 horas del día durante todo el año, ocupa el tercer puesto entre los electrodomésticos con mayor consumo acumulado. Un modelo eficiente registra un consumo mensual de aproximadamente 10.350 Wh, frente a los 20.250 Wh de un aparato medio, lo que supone un ahorro potencial de 37,68 euros al año.

La lavadora también representa una parte importante del gasto energético. En un programa de algodón utilizado cuatro veces por semana, un modelo eficiente consume 456 Wh por lavado, mientras que la media asciende a 1.034 Wh. Esto equivale a 7.296 Wh al mes frente a 16.544 Wh, con un ahorro anual de 35,16 euros.

Por su parte, un televisor que se utiliza unas cuatro horas al día consume aproximadamente 192 Wh diarios en un modelo eficiente, frente a 344 Wh de uno medio. Al cabo de un mes, el consumo asciende a 5.760 Wh y 10.320 Wh, respectivamente, por lo que elegir un modelo eficiente puede reducir la factura eléctrica en unos 17,16 euros al año.