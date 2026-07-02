Compartir contraseñas: el error de uno de cada cinco aficionados que se dispara con el Mundial

Compartir contraseñas se ha convertido en una costumbre tan extendida como peligrosa entre los seguidores del fútbol, y el Mundial es el peor momento para practicarla. Una encuesta de ExpressVPN a 6.000 aficionados de España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia revela que alrededor del 20% ha dado sus claves a otra persona para ver partidos o contenido deportivo. El problema no es solo prestar el acceso a una plataforma de streaming, sino que el 44% de quienes lo hacen usa esa misma contraseña en el correo, la banca digital o las compras online. Una sola filtración deja al descubierto media vida digital.

España, campeona en prestar la clave del fútbol

Los datos sitúan a España a la cabeza en este hábito: el 23,7% de los aficionados españoles ha compartido alguna vez una contraseña, por delante de Alemania (22,2%) y Reino Unido (21,3%). La nota positiva es que los españoles son los menos propensos a reutilizar esa clave en otros servicios, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el 65% de quienes comparten emplea la misma contraseña en varias cuentas, el porcentaje más alto del estudio.

El perfil de riesgo tiene también una marca generacional clara. Los aficionados de entre 18 y 29 años prestan sus accesos mucho más que los mayores. En Estados Unidos, los jóvenes son unas 16 veces más propensos a compartir contraseñas que las personas de entre 62 y 80 años.

Del número de camiseta a la clave del banco

La pasión por el fútbol también se cuela en la forma de crear las claves. Un 24% de los aficionados ha usado información futbolística en alguna contraseña: el nombre del equipo, el apodo de un jugador, el número de camiseta, un año memorable o el nombre de un estadio. Reino Unido (31,2%) y España (30,8%) encabezan esta práctica. Y muchos son conscientes del agujero: entre quienes usan referencias futboleras, el 56,8% admite que alguien que conozca sus gustos podría adivinar la contraseña sin demasiado esfuerzo.

A esto se suma un dato de fondo: cerca del 70% de los encuestados repite la misma clave, o una muy parecida, en más de una cuenta. Esa reutilización es la puerta de entrada al credential stuffing, la técnica con la que los delincuentes prueban de forma automática credenciales filtradas en decenas de servicios hasta dar con uno que funcione.

Por qué el Mundial multiplica el peligro

Durante un torneo como la Copa del Mundo se disparan los factores de riesgo a la vez. Aumenta el intercambio de cuentas de streaming, llegan más mensajes sobre entradas, viajes y retransmisiones, y crecen los intentos de phishing. Además, el aficionado actúa con prisa para no perderse el pitido inicial, y esa urgencia es justo lo que buscan las webs falsas y los correos fraudulentos para colar sus enlaces.

Cómo proteger tus cuentas sin perderte el partido

Las recomendaciones de los expertos son sencillas y eficaces. Conviene usar una contraseña distinta para cada servicio importante y apoyarse en un gestor de contraseñas que genere claves únicas y resistentes. Activar la autenticación multifactor (MFA) añade una barrera decisiva aunque roben la clave. Es preferible no compartir contraseñas que también se usen en otras cuentas y desconfiar de cualquier enlace sobre el Mundial que llegue por mensaje o correo. Y si ya has prestado, filtrado o introducido una clave en un sitio sospechoso, cámbiala de inmediato. Así podrás vivir el España-Austria pendiente del marcador y no de tus cuentas.