Cómo saber tu almacenamiento disponible en un teléfono Android

A medida que la tecnología ha ido evolucionando, también ha ido aumentando la capacidad de los dispositivos móviles. Hace 10 años, lo habitual era tener un máximo de ocho o de 16 GB y ahora es posible encontrar teléfonos que sobrepasan esa capacidad, incluso los hay de 2 TB. En este artículo te voy a mostrar cómo puedes saber cuál es el almacenamiento disponible que tienes en tu teléfono Android. Un proceso muy simple pero que muchas veces es desconocido.

Controla tu almacenamiento Android

Los primeros que debes hacer es pulsar sobre el icono de Ajustes de tu teléfono móvil. Lo más habitual es tenerlo en la pantalla de inicio, pero puede que lo hayas desplazado o metido dentro de una carpeta.

Una vez que lo hayas hecho, encontrarás el menú principal de tu teléfono Android. Deberás bajar hasta que encuentres la opción rotulada como “Información de tu teléfono «. En ese lugar vas a encontrar todos los secretos referidos a tu teléfono móvil, como la marca, el modelo y lo que estamos buscando, la cantidad de almacenamiento disponible de tu móvil.

Una vez que pulses sobre ese epígrafe, solamente deberás navegar por el menú hasta encontrar la opción de “Almacenamiento”. Verás que aparecen dos cifras, la de almacenamiento total y la de almacenamiento disponible. La primera nos indica cuál es la capacidad con la que ha sido equipado el teléfono de fábrica, en este caso son 256 GB. La siguiente cifra es la cantidad que tienes disponible para almacenar fotografías, vídeos o instalar aplicaciones.

Así de simple es tener el control de cuánto almacenamiento tienes disponible en tu teléfono Android. Muchas veces, por propio descuido y de Siria, nos encontramos con que la capacidad de almacenamiento disponible es muy poca. En el caso de un teléfono Android siempre podremos introducir una tarjeta de memoria para poder pasar a ella muchos elementos.

Pero descargar el teléfono de cosas inútiles siempre es un sano ejercicio. Por esa razón, todos los meses puedes plantearte ir eliminando fotografías o capturas de pantalla que ya no te interesen, vídeos que tienes olvidados y, por supuesto, eliminar aplicaciones que no utilizas. Particularmente, es algo que hago siempre, aunque tenga almacenamiento de sobra.

Ahora ya sabes cuál es la capacidad de tu teléfono móvil y la cantidad de almacenamiento que tienes a tu disposición. No olvides que mantener tu teléfono en buenas condiciones también pasa por eliminar todo aquello que no te haga falta, no solo por el propio funcionamiento del dispositivo, sino por higiene mental.