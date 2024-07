Cómo evitar que tu móvil se caliente este verano y tengas problemas

El verano siempre es un mal momento para cualquier dispositivo electrónico. El calor puede hacer verdaderos estragos y, si no cambiamos algunos hábitos, podemos encontrarnos con un sobrecalentamiento de nuestro dispositivo. Estos son algunos trucos que puedes tener a mano para evitar que tu móvil se caliente este verano, ya que en casos extremos, esto puede suponer un inconveniente muy grave.

A tu móvil tampoco le gusta el calor

Estos consejos están pensados para evitar que el calor dañe tu teléfono móvil, pero puedes aplicarlos a cualquier dispositivo portátil, desde un libro electrónico hasta una tablet o un reproductor de música.

Evita la luz directa

Recuerdo que la primera y última vez que me saltó la alarma de temperatura en el iPhone fue por algo que prácticamente no me había dado cuenta. Iba conduciendo y tenía el teléfono puesto en el asiento del copiloto, al cual le estaba dando el sol. A pesar de que el interior del habitáculo estaba a unos 23° gracias al climatizador, el impacto directo de la luz solar hizo que en solo cinco minutos de recorrido el teléfono estuviese fuera de combate. Puede parecer una obviedad, pero evitar la luz directa durante momentos prolongados es el principal aliado para evitar un golpe de calor en tu teléfono móvil.

La funda, o fuera o mejor otra

Utilizar una funda es algo que hacemos todos prácticamente para conservar nuestro teléfono en las mejores condiciones. Pero piensa que la funda no deja de ser un magnífico retenedor del calor. Por esa razón, puedes apostar por una funda para verano que sea más delgada o bien prescindir de ella durante un tiempo.

Ojo a la carga

Igualmente, la carga es uno de los procesos por los que nuestro teléfono se calienta más de lo debido. Así que, durante este tiempo, es mejor que cargues el teléfono sin la funda. Igualmente, no trates de dejar el teléfono horas y horas cargando; es muy importante que abandones la costumbre de dejarlo toda la noche enchufado. Aunque cuando llegue al máximo ya no habrá más transferencia de energía, podemos evitar momentos delicados si lo cargamos durante el tiempo imprescindible.

Igualmente, utilizar un cable o un cargador de mala calidad también es sinónimo de una transferencia de carga irregular, lo que puede derivar en un calentamiento del dispositivo. Tienes multitud de opciones económicas en tiendas online que permitirán que tu teléfono cargue adecuadamente sin ningún tipo de riesgo, y sobre todo, que no se caliente.

Dale un respiro

El verano es la época del año en la que más utilizamos el teléfono, con diferencia. La razón es que tenemos más tiempo libre y lo dedicamos para ver una película, una serie, jugar, emplear una aplicación de mapas para ir de un lugar a otro… cualquier proceso que se desarrolla dentro de un teléfono hace que sus componentes se vayan calentando, y esto se potencia en aquellas aplicaciones que requieren mucho esfuerzo para el procesador. Igualmente, mantener la pantalla encendida implica que el dispositivo se vaya calentando.

Así que, quizás es el momento de ir estableciendo pausas más frecuentes en el uso del teléfono, ya sea mediante un recordatorio o teniendo presente que el móvil no puede ser el centro de nuestra vida. Un uso responsable de la tecnología no solo evita que el teléfono se ponga por encima de su límite, sino que nos permite disfrutar más de él. Recuerda, la mayor parte de las veces menos es más y de paso, evitas que el móvil se caliente en verano.

Lugares sensibles, hay que tener cuidado

Seguro que te llevas el teléfono a la playa. No es una mala idea, pero es el lugar donde existen más posibilidades de que sufra un golpe de calor. Evitar que se caliente puede pasar por tenerlo apagado la mayor parte del tiempo y encenderlo solamente cuando lo vayas a utilizar. Un truco que también me funciona cuando voy a la playa es envolverlo en una camiseta o en la toalla; de esta manera quedará protegido del calor directo, que podría afectar su funcionamiento.

Sin embargo, si vas a ir a la playa durante poco rato, puedes optar por dejar el teléfono en casa o en el apartamento, o bien, utilizar un teléfono secundario muy básico que solo sirva para llamar y mandar mensajes de texto. Hay operadoras que ofrecen el servicio de multiSIM, así no tendrás que cambiar de número.

Si se calienta, haz esto

El uso responsable de la tecnología es el principal aliado para evitar que el móvil se caliente este verano. En el caso de que te aparezca una notificación de que tu teléfono ha sobrepasado su temperatura de uso, no te preocupes. Apágalo, quítale la funda, ponlo en un lugar fresco y deja pasar un tiempo prudencial. Esto puede variar dependiendo de lo caliente que esté el teléfono, desde cinco minutos hasta media hora. Por supuesto, no trates de acelerar el proceso metiendo el teléfono en el frigorífico; el remedio puede ser peor.