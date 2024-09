Cómo crear una foto cinemática con Google Fotos

La aplicación Google Fotos cuenta con una gran cantidad de funciones que quizás no estás utilizando. No solamente es una app que te permite guardar de manera gratuita 15 GB de fotos y vídeos en la nube de Mountain View, sino que también ofrece una serie de características para editar y mejorar tu contenido sin esfuerzo. Hoy quiero mostrarte cómo puedes crear una foto cinemática gracias a Google Fotos, sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional.

¿Qué es una foto cinemática?

Quizás el nombre no te suene, pero es un efecto que has visto en muchos contenidos y documentales. Una foto cinemática no es más que una imagen en la que el fondo y el objeto principal de la fotografía, ya sea una persona o un elemento inanimado, parecen cobrar vida y moverse. Se realiza una transición muy suave entre el fondo y el objeto, de tal manera que se genera una sensación de movimiento muy curiosa y agradable.

Pues bien, con Google Fotos tienes la posibilidad de crear tu propia foto cinemática de forma rápida y automática, sin necesidad de esfuerzo y, por supuesto, con una curva de aprendizaje nula, ya que es la propia aplicación la que se encarga absolutamente de todo.

Tu foto cinemática con Google Fotos

Lo primero que debes hacer es asegurarte de tener la aplicación de Google Fotos descargada. Si tienes un dispositivo Android, la aplicación ya viene de forma nativa; y si utilizas un iPhone, este es el enlace de descarga. Tras instalarla y loguearte con tu cuenta de Google, verás cómo todo tu contenido fotográfico se sube a la nube. Ahora debes elegir una fotografía que quieras convertir en una foto cinemática.

Una vez que lo hayas hecho, verás que en la parte inferior aparece el icono “Editar». Pulsa sobre él.

Se desplegará otro menú, y deberás buscar la opción “Foto cinemática”. Pulsa sobre ella.

Ahora, la herramienta comenzará a trabajar para crearla. Lo que obtendrás es un pequeño vídeo de pocos segundos de duración en el que se genera ese efecto de movimiento tan interesante. No te preocupes, porque aunque apliques los cambios de una foto cinemática en Google Fotos, la original quedará conservada.

Una vez que tengas tu foto cinemática, puedes hacer lo que desees con ella, como compartirla por WhatsApp o por correo electrónico. Cabe recordar que lo que vas a enviar es un pequeño vídeo muy breve; sin embargo, causa un efecto muy llamativo, y si lo aplicas sobre personas, puedes causar verdadero asombro.

Esta es la manera en la que puedes crear una foto cinemática gracias a la aplicación Google Fotos. Estoy seguro de que no conocías esta función, y a partir de ahora tu contenido fotográfico podrá tomar una dimensión diferente, haciendo que tus fotografías seleccionadas cobren vida.