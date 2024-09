Cómo activar el Modo Bajo Consumo en un iPhone

El Modo Bajo Consumo en el iPhone lleva con los otros desde el año 2015, cuando salió iOS 9. Quizás todavía no sepas cómo se activa o cuáles son sus beneficios y por eso, he preparado este artículo para que no tengas ningún tipo de duda a la hora de activarlo en tu teléfono.

¿Qué es el Modo Bajo Consumo del iPhone?

Somos conscientes que la batería de nuestro dispositivo nos deja en mal momento cuando menos nos conviene y por esa razón, Apple ideó el modo bajo consumo como una manera de aprovecharla en esos momentos críticos. Cuando activas el modo bajo consumo, tu iPhone minimizará al máximo el consumo de batería. Por ejemplo, no comprobará de manera periódica el correo electrónico o incluso puede llegar a desactivar el 5G. Gracias al modo bajo consumo del iPhone puedes tener tiempo suficiente para seguir usando tu dispositivo mientras encuentras un cargador, un cable y una toma de corriente o bien, una batería externa.

Cómo activar el Modo Bajo Consumo en el iPhone

Voy a mostrarte dos maneras de hacerlo, ya verás lo sencillo que es poder alargar la batería de tu iPhone con esta función de iOS.

En primer lugar, pulsa sobre el icono Ajustes.

Una vez que lo hayas hecho, si te desplazas un poco más abajo, verás la opción Batería.

Al pulsar sobre ella, verás arriba del todo que hay dos pulsadores, el Modo Bajo Consumo está desactivado por defecto.

Lo único que tienes que hacer es pulsarlo y automáticamente, verás como el icono de la batería de tu dispositivo, pasa a ponerse de color amarillo. Como sabrás, cuando baja del 20 % se pone de color rojo, un indicativo de que necesitas con relativa urgencia un cargador.

Gracias al Modo Bajo Consumo puedes tener ese extra tan necesario en esos momentos en los que te encuentras en el metro, en el autobús o ha salido a dar una vuelta y tu dispositivo ya ha encendido la señal del alarma.

También tienes una opción mucho más corta para activar Modo Bajo Consumo en tu iPhone. Lo único que debes hacer es localizar el icono Ajustes y realizar una pulsación prolongada sobre él. Comprobarás que aparece un menú emergente con la opción de la batería.

Si pulsas sobre esa pestaña, automáticamente irás al apartado anterior que te he referido y podrás efectuar el cambio para que tu dispositivo llegue con vida hasta que encuentres un cargador.

Pero aquí no termina este sencillo tutorial, también puedes pedirle a la asistente de Apple, a Siri, que active el modo bajo consumo, diciéndole simplemente “Siri, activa el Modo Bajo Consumo”. De manera automática, obedecerá la orden y lo activará.

Como ves, el Modo Bajo Consumo es un perfecto aliado cuando utilizas tu dispositivo. Pero no cabe duda de que, a pesar de tratarse de una ayuda inestimable, el mejor regulador de batería de tu dispositivo es un uso responsable. O también, durante ciertos momentos puedes recurrir al Modo Avión, que también reduce notablemente el consumo de la energía de tu iPhone. Consulta este artículo si deseas saber cómo se puede activar el Modo Avión en un iPhone.