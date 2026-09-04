China está probando un modelo de avión gigante capaz de transportar a más de 800 pasajeros y una velocidad cercana a los 1.000 km/h

China ultima la puesta a punto del avión más grande de la historia para el que ni siquiera hay un aeropuerto que pueda gestionar una salida o aterrizaje. Investigadores del país están probando en el túnel del viento un avión que podría dar cabida a más de 800 pasajeros y podría circular por el cielo a una velocidad de 1000 km/h. Una de las mayores obras de la ingeniería de la historia que se encuentra en fase experimental mientras se buscan soluciones a los problemas que pueden aparecer por el camino. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo avión gigante en el que trabaja China.

China copa portadas a diario por sus avances tecnológicos, en infraestructuras, espacios urbanos, en inteligencia artificial o en robótica avanzada y en los últimos días está en boca de todo el mundo por las pruebas que está haciendo con el que puede ser el avión más grande de la historia que jamás haya hecho un ser humano. Investigadores del gigante asiático están probando en el túnel del viento un avión que dará cabida a 800 pasajeros y podrá circular a 1000 km/h en lo que ya está considerada como una de las mayores obras de la historia de la aeronáutica.

El diseño está siendo desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Aerodinámico de China (CARDC) y aún se encuentra en fase experimental. Los datos que se han filtrado desde China tienen que ver con las primeras pruebas que se están realizando en el túnel del viento en el que los investigadores probaron, con un modelo a escala 1:52, de unos 80 centímetros de longitud y 1,6 metros de envergadura, distintas velocidades y también analizaron otros aspectos, su comportamiento aerodinámico, estabilidad y deformación estructural.

El nuevo avión de China de 800 pasajeros

Estos investigadores del CARDC están trabajando en un avión que se basaría en el llamado sistema Blended Wing Body, que tiene una estructura de fuselaje integrado que hace que dentro del espacio puedan entrar más de 800 personas. «A diferencia de los aviones convencionales, que separan el fuselaje de las alas y la cola, el diseño de fuselaje integrado incorpora buena parte del cuerpo de la aeronave a la estructura sustentadora, lo que puede mejorar su eficiencia aerodinámica», informa en la agencia EFE, según la publicación realizada hace unos días por el diario hongkonés South China Morning Post.

Por lo que respecta a sus características, este avión gigante cuenta con 85 metros de envergadura y 43 metros de longitud, con una superficie alar de unos 1.395 metros cuadrados y una velocidad de crucero de Mach 0,8. Según informan estos medios, en las primeras pruebas se da una relación máxima de sustentación y resistencia de alrededor de 20 a velocidades inferiores a Mach 0,7.

Después de las primeras pruebas, los investigadores han apuntado que la configuración del avión podría ofrecer una mayor eficiencia aerodinámica, más autonomía y menor consumo energético, aunque por ahora no existe una aeronave a tamaño real. Así que durante los próximos meses estos investigadores chinos trabajarán en intentar dar forma a un avión que incluso podría necesitar de un espacio de aterrizaje específico debido a su envergadura. Según medios locales, China también estudia un diseño de avión de carga de fuselaje integrado con capacidad para transportar 120 toneladas y una autonomía de unos 6.500 kilómetros, aunque el proyecto permanece en fase conceptual.