Sin vídeo, sin flash y sin autofocus: así era la cámara del primer iPhone

Hoy damos por hecho que un móvil debe tener una cámara de vídeo en condiciones, con estabilización, grabación en 4K e incluso modo cine. Pero cuando Apple lanzó el primer iPhone en 2007, la cámara no grababa vídeo, no tenía flash, ni autofocus, y apenas alcanzaba los 2 megapíxeles. Tuve la oportunidad d disfrutar de ese teléfono y era tan simple como pulsar el icono e la cámara y disparar. ¿Por qué una empresa obsesionada con la experiencia de usuario decidió lanzar un móvil con una cámara tan limitada?

La cámara no era el objetivo

El primer iPhone tenía una sola cámara trasera de 2 megapíxeles. No grababa vídeo. Ni siquiera podías hacer zoom En un momento en que otros fabricantes ya ofrecían cámaras de 3 o 5 megapíxeles con grabación de vídeo, la apuesta de Apple parecía extrañamente conservadora. Por ejemplo, en 2006 tuve un Sony Ericsson w800i que ya tañía grabación de video y también ese 2 mpx.

Pero Apple no estaba compitiendo por la mejor ficha técnica. Steve Jobs tenía claro que el objetivo era reinventar el teléfono, no entrar en una guerra de megapíxeles. La prioridad era el multitouch, la navegación por internet real mediante Safari móvil y una interfaz táctil. La cámara no era un reclamo. De hecho, ni siquiera se podía enviar una foto por Bluetooth.

¿Una cámara mediocre o estratégica?

Apple sabía que no podía destacar en todos los frentes a la vez. Las prioridades estaban claras, crear un dispositivo radicalmente diferente. Añadir más funciones, como la grabación de vídeo, hubiera supuesto retrasos o compromisos de rendimiento en una plataforma que estaba empezando.

La grabación de vídeo no llegaría tampoco en 2008 con el iPhone 3G, sino en 2009 con el iPhone 3GS en 2009. Aunque ya en modelos anteriores algunos usuarios habían logrado desbloquear esa función con apps de terceros o haciendo jailbreak, Apple no la ofrecía de forma nativa.

Pasos de gigante

Hoy, la cámara del iPhone es uno de sus pilares. En sus modelos Pro o en el nuevo iPhone 16e ya alcanza los 48 mpx, con grabación ProRes, vídeo 4K y el Modo Cine como atractivo. Pero todo empezó con una cámara modesta que, sorprendentemente, no fue criticada en exceso. La verdadera novedad estaba en otro lado, y desde Apple lo sabían. El tiempo demostró que estaban en lo cierto.

A veces, revolucionar una industria tan compleja como la de los dispositivos móviles implica renunciar a lo obvio para centrarse en lo esencial. Apple lo entendió desde el principio, y así escribió uno de los capítulos más curiosos y menos recordados de la historia del iPhone.