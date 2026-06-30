¿Es buen momento para comprar un ordenador ahora? Lo que nadie te está contando sobre los precios

Los que llevan tiempo esperando el momento perfecto para comprar un ordenador ahora se enfrentan al peor escenario de precios en años. Apple, Dell, HP, Lenovo y prácticamente todos los grandes fabricantes han subido sus precios o están a punto de hacerlo, y la causa es siempre la misma, la crisis de la memoria RAM que nadie vio venir con esta magnitud.

La IA se ha comido toda la RAM del planeta

El mercado de memorias DRAM lleva meses en una situación sin precedentes. La explosión de los centros de datos de inteligencia artificial ha absorbido una parte enorme de la capacidad de fabricación global de chips de memoria. Samsung, SK Hynix y Micron destinan una proporción creciente de su producción al tipo de memoria especializada que necesitan las GPUs de IA (HBM), lo que deja menos stock disponible para los módulos de RAM convencionales que van en ordenadores y portátiles.

El resultado es que los precios de los chips DRAM subieron un 90% en el primer trimestre de 2026. Un kit de 32 GB de DDR5 que costaba unos 80 dólares a mediados de 2025 llegó a cotizarse entre 430 y 530 dólares a principios de este año. Eso no puede quedarse en el fabricante. Alguien lo acaba pagando.

Apple ha subido precios hasta un 30%

Apple ha sido uno de los primeros en trasladar el golpe al consumidor. Este mes de junio actualizó los precios de Mac, iPad, Apple TV, HomePod y Vision Pro. El MacBook Air de 13 pulgadas ha pasado de 1.199 a 1.429 euros en España, una subida cercana al 20%. En las configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento y memoria, el incremento puede superar el 30%.

Lo que más llama la atención es la velocidad del movimiento. Apple no suele cambiar precios fuera del ciclo de lanzamiento de productos, y haberlo hecho ahora es un indicio claro de que la presión en la cadena de suministro es real y no tiene fecha de resolución cercana.

Dell, HP y Lenovo van por el mismo camino

No es un problema exclusivo de Apple. Dell, HP, Lenovo, Acer y ASUS ya han comunicado a sus distribuidores subidas de entre el 15% y el 20% en determinadas configuraciones. Intel también ha movido ficha: sus precios de CPU han subido en torno a un 10%. Los analistas de IDC sitúan el incremento medio del mercado PC entre el 4% y el 8%, con los equipos más asequibles como los más perjudicados, porque son los que tienen menos margen para absorber el coste.

HP lo dejó claro en sus comunicados internos: los precios de los PCs van a subir en la segunda mitad 2026 y no es una previsión, es un hecho que ya está ocurriendo en muchas referencias.

¿Cuándo volverán a bajar los precios?

Esta es la pregunta que todos quieren responder y la respuesta no es optimista. Los analistas de TrendForce y las propias declaraciones de SK Hynix apuntan a que una normalización real de los precios de memoria, comparable a los niveles de mediados de 2025, no llegará antes de 2028.

Hay señales puntuales de alivio, en algunos mercados europeos se han visto caídas del 7% mensual en la RAM DDR5 y descuentos superiores al 20% en kits concretos. Los analistas proyectan reducciones moderadas del 8% al 12% en contratos durante el tercer y cuarto trimestre de 2026. Pero nadie lo interpreta como el fin de la crisis, sino como ajustes dentro de una tendencia alcista que sigue vigente.

Samsung y SK Hynix han llegado incluso a reactivar la producción de DDR4, la generación anterior, como medida de emergencia para aliviar la escasez. Que los fabricantes retroceden una generación tecnológica dice mucho del nivel de tensión en el suministro.

Entonces, ¿compro ahora o espero?

Depende de tu situación, pero los datos apuntan en una dirección clara, esperar no va a salir barato. Si tu equipo actual funciona, aguantar hasta 2027 puede tener sentido para ver si se estabilizan los precios. Pero si necesitas un ordenador en los próximos meses, esperar a que los precios bajen significativamente es apostar contra las previsiones de los analistas del sector.

Si ya tienes claro el modelo que quieres, actúa antes de que los distribuidores actualicen sus tarifas. Muchas tiendas todavía tienen stock a precios anteriores a las últimas subidas, especialmente en modelos como el MacBook Air M5, que aún aparece con descuentos de hasta 100 euros sobre el precio oficial. Ese margen se irá reduciendo Lo que no tiene ningún sentido es esperar a 2028 con un equipo que ya no da para más.