6 trucos para que Alexa te responda bien

Los asistentes virtuales como Alexa se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, pero para sacarles el máximo provecho es fundamental saber cómo interactuar con ellos de manera efectiva. Aquí tiene seis trucos para que Alexa te responda bien, de una forma mucho más precisa y útil.

Alexa te ayuda mejor así

En primer lugar, Alexa funciona bien si le das instrucciones precisas y claras. Cuanto más concretas sean, mucho mejor. Si estás buscando, por ejemplo, escuchar una canción determinada de un disco, dile el nombre de esa canción y el artista o grupo.

Si Alexa es un dispositivo compartido en casa lo mejor es configurar varios perfiles de voz personalizados. De esta manera, Alexa vas a ver en todo momento quien le está hablando y va a adaptar la respuestas según la preferencias del usuario.

Recuerda también que actualizar la dirección en la que se encuentra, Alexa va a mejorar mucho la precisión de las respuestas. Por ejemplo, para darte información sobre el clima, el estado de tráfico o que te recomiende restaurantes en tu zona.

Es evidente que las skills que puedes instalar en tu dispositivo móvil, dentro de la aplicación de Alexa, van a ayudar muchísimo a la hora de crear rutinas, divertirte u obtener información. Lo mejor es que inviertas tiempo en conocer cuáles son aquellas que mejor te pueden ayudar, te sorprenderá conocer la gran diversidad existente.

A Alexa no hay que hablarle como un indio, utiliza tu entonación natural, con un ritmo estándar y evita las pausas largas o hablarle demasiado rápido. Piensa que le estás hablando a una máquina que debe procesar lo que le dices. Si a veces nos resulta complicado entendernos entre los humanos, imagínate con Alexa.

Si ya tienes Alexa configurada para utilizarla con diversos dispositivos, es interesante que crees atajos personalizados para los comandos que más utilizas. Por ejemplo, en vez de decirle «Alexa, enciende la luz del salón», puedes atajar este comando, para que simplemente diciendo la palabra “luz», se ejecute.

No debes frustrarte si esta asistente no te da la respuesta adecuada, piensa que aunque es bastante avanzada no puede hacer todo lo que deseamos. En ese momentos, piensa cuál puede ser la mejor forma de que lo haga o bien, hazlo por ti mismo, o utiliza otros métodos. Una simple búsqueda en Internet, puede solucionar que Alexa no sepa darte la dirección que estás buscando para llevar tu ropa a la lavandería, por ponerle un ejemplo. Que Alexa te responda bien es cuestión de paciencia.