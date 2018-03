Novedades en los grupos de WhatsApp

WhatsApp entró sin hacer ruido y poco a poco se fue ganando la confianza del gran público. Podríamos decir que su historia está llena de éxitos, solo sintieron el vértigo cuando debido a las tarifas que había pagar, por cierto no muy elevadas para el uso que se hace de la app, la gente buscó en la competencia la alternativa. En muchos países como España, es la principal app de mensajería existente, lo que da una idea de la buena consideración y aceptación por parte del público.

WhatsApp no se duerme en los laureles

Desde WhatsApp saben que relajarse es dar esperanzas a los competidores, por lo que continúan renovando y modificando sin prisa, pero sin pausa. Desde hace un tiempo están desarrollando funciones nuevas para los grupos. Entre ellas destacan las descripciones de los grupos. Esto ya está disponible en la última actualización. Los usuarios de iOS y de Android pueden añadir estas descripciones a sus grupos en las conversaciones de chat que mantengan.

En este caso, tanto los usuarios como el propio administrador del grupo, pueden añadir una línea de texto para definir así el propósito que tiene el grupo de WhatsApp. La descripción la pueden ver tanto los usuarios que crean el grupo como los que entran más tarde, bien como invitados o mediante enlace de invitación.

Esta descripción es posible verla en el apartado de información y si el grupo ha sido compartido pasa a ser de carácter público.

La descripción si se desea puede desaparecer

Existe una manera para que la descripción desaparezca, haciéndolo de manera automática cuando un usuario abandone la conversación del chat. La totalidad de los participantes van a poder editar las descripciones, aunque el administrador de cada grupo en cuestión tiene la capacidad de restringir dicha función. Todavía no está disponible, pero cuando se actualice la última versión aparecerá.

WABetaInfo es el portal especializado que ha procedido a adelantar esta característica novedosa. La plataforma asegura que la descripción de grupo de WhatsApp está disponible para usuarios de iOS con la versión 2.18.31 de la red social.

El usuario de Android que utilice la versión 2.18.79 o posterior va a poder utilizar la función de descripción de grupo, estando dentro de poco tiempo para usuarios del sistema operativo Windows Phone.

Como has podido ver, WhatsApp no descansa y sigue implementando novedades para que el atractivo de su aplicación no decaiga. Morir de éxito está visto que es algo de lo que huyen. Esta es una de las pruebas.