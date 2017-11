El iPhone X ya se entrega en una semana ¿poca demanda?

Aunque Apple nunca admitió tener problemas para fabricar el iPhone X, se sabía desde hacía tiempo que el retraso en su salida al mercado y la escasez que ha habido en las primeras semanas a la venta, tenían que ver con el bajo ritmo de producción del nuevo modelo. Pues bien, a día de hoy, de las 4 y hasta 6 semanas que había de plazo de entrega en los inicios del iPhone X, hemos pasado ya a entregas en tan sólo una o dos semanas. Eso puede ser la muy buena noticia de que Apple ha conseguido fabricar el iPhone X con mucha más velocidad o que las ventas no están siendo tan buenas como se podía esperar. Como te puedes imaginar, los analistas y expertos creen que es una mezcla de ambos factores, y estos plazos de entrega en descenso significan que Apple ya ha estabilizado la producción del iPhone X (que había sido frenada por las dificultades en fabricar la cámara True Depth); pero a la vez muestran que la demanda no es tan grande como se esperaba.

Como sabes, hasta el mes de enero no tendremos las primeras cifras de ventas de Apple cuando presente los resultados de su primer trimestre fiscal, y aun así, no podremos medir bien el éxito del iPhone X, porque la compañía no suele dar un desglose de ventas por modelo.

La sensación en el mercado es que los entusiastas de la manzana ya se han hecho con un iPhone X; pero muchos usuarios menos aficionados a tener siempre la última novedad, no han visto un motivo claro para hacerse con un iPhone X, ya que sus mejoras son relativas con respecto a otros modelos más económicos. Así, muchos no ven una mejora clara en Face ID frente a la huella dactilar, tienen sus reticencias con respecto al manejo del móvil sin botón de home, o directamente rechazan funcionalidades tan banales como los animoji 3D. De hecho, algunas informaciones señalan que muchos usuarios están decidiendo hacerse este año con un iPhone 7 porque entienden que representa la mejor relación calidad precio dentro de la gama de Apple, y se dice que Apple ha rebajado a la mitad el ritmo de fabricación del iPhone 8 por la baja demanda (àrece que la demanda del iPhone 8 Plus sí se ha mantenido más elevada).

En cualquier caso, si quieres hacerte con un iPhone X, ya sólo tienes que esperar poco más de una semana y es probable que en breve los tiempos de entrega bajen a los mismos que tienes en modelos como el iPhone 8 que se entrega en 3 o 4 días.