Las ventas del iPhone 7 superan a las del iPhone 8 en EEUU

Este inicio de temporada o final de año va a ser de lo más interesante en lo que tiene que ver con los móviles de Apple. Y es que, hasta que no pasen unos meses no tenemos idea de cuánto de popular va a ser el iPhone X, o cuántos se van a decantar por el menos avanzado iPhone 8. Ya sabemos que los primeros días de puesta a la venta del iPhone 8 no han producido las largas colas habituales en las tiendas de Apple, a pesar de que la compañía asegura que la acogida está siendo excelente. Pero lo que es llamativo es un informe de KeyBanc Capital Markets, realizado a pie de calle en las Apple Store, que asegura que las ventas del iPhone 7 (el modelo del año pasado) están siendo superiores a las del iPhone 8.

Habitualmente, cuando sale a la venta un nuevo iPhone, supera rápidamente al modelo anterior que se vende como opción más económica. Sin embargo, los analistas de KeyBanc creen que los consumidores no ven mucha diferencia entre el iPhone 8 y el anterior iPhone 7 y por eso los 550 dólares que cuesta el modelo de la pasada temporada son mucho más convincentes que los 700 dólares que cuesta el iPhone 8. En Estados Unidos, también se achacan las bajas ventas del iPhone 8 al descenso de renovaciones de contratos con operadoras como AT&T en el último trimestre.

Según Reuters, que es quién ha publicado las conclusiones del estudio, muchos compradores están esperando a que salga a la venta el iPhone X para para poder compararlo y tomar una decisión.

Así, otros analistas que cita Reuters aseguran que no hay que fijarse tanto en las ventas actuales del iPhone 8 o del iPhone 7 ya que el buque insignia de la temporada de Apple es el iPhone X y es el que va a generar lo que denominan un “súper ciclo”, es decir, una temporada de récord de ventas y beneficios como supuso el cambio de tamaño con el iPhone 6. En todo caso, ya sabemos que el iPhone 8, aunque estaba quizá destinado a ello, no está generando un entusiasmo muy importante.