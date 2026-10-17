Una lista de personal estadounidense sacada de los pies de foto de fotografías militares públicas, los códigos de transpondedor de buques y aviones y unos scripts para pedir imágenes comerciales por satélite. Ese es el material que, según Anthropic, reunió con ayuda de Claude un actor vinculado a Irán que buscaba localizar a las fuerzas navales de Estados Unidos «en la región».

La empresa lo cuenta en su informe «Detecting and countering misuse of AI: September 2026», publicado el 10 de septiembre de 2026. El documento, de 154 páginas, recoge una selección de los casos de uso malicioso que Anthropic detectó y cortó en su plataforma entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Lo que dice Anthropic sobre el caso iraní

El caso aparece en el informe con el código interno GTG-30005 y el título «Reconocimiento militar». Anthropic usa las siglas GTG, de Generative Threat Groups, para designar a los grupos que ha visto abusar de su inteligencia artificial.

«Identificamos y desarticulamos a un actor de amenazas vinculado a Irán que usó Claude para recopilar y analizar datos de acceso público con el fin de desarrollar recomendaciones de objetivos contra las fuerzas navales de EE. UU. en la región», escribe la compañía.

Según el texto, el actor usó Claude para compilar «manuales de objetivos» destinados a «identificar y seguir posiciones navales a partir de información de fuentes abiertas». Lo hizo mediante una canalización en Python, es decir, una cadena de programas que recoge y procesa datos de forma automática, que el propio actor «construyó con la ayuda de Claude».

Fotos militares, transpondedores y satélites comerciales

El informe detalla qué contenía ese material. Había «una lista de personal estadounidense extraída de los pies de foto de fotografías militares públicas», además de «identificadores de transpondedores de buques y aeronaves accesibles públicamente», que son las señales con las que barcos y aviones comunican su identidad y su posición.

También figuraban «scripts de consulta de imágenes comerciales por satélite» y «un inventario de webs públicas que exponían los movimientos navales de EE. UU.», según la misma fuente.

«El actor también ordenó a Claude recopilar investigación de vulnerabilidades sobre sistemas de a bordo», añade Anthropic. El informe enumera siete vulnerabilidades ya conocidas y catalogadas como CVE, el registro público de fallos de seguridad, en terminales VSAT marítimos de satélite del modelo Cobham Sailor 900, en tres equipos de comunicaciones de Cisco y en un producto de control industrial de Schneider Electric.

La misma cuenta trabajaba en vigilancia dentro de Irán

El caso tiene una segunda parte. Según Anthropic, la misma cuenta desarrollaba «software empresarial para sistemas estatales iraníes» y usó Claude para diseñar componentes de «una plataforma de vigilancia masiva doméstica que combinaba el reconocimiento automático de matrículas con la interceptación de identificadores de dispositivos móviles».

El operador construyó además herramientas de análisis sobre la exportación, hecha el mismo día, de un grupo privado de Telegram de 244 miembros, incluido un análisis de la red social formada por sus integrantes, de acuerdo con el informe.

La respuesta de la empresa fue la habitual en estos casos. «Bloqueamos la cuenta del actor, desarrollamos detecciones para reducir el riesgo de un uso indebido futuro y compartimos inteligencia sobre la amenaza con las autoridades gubernamentales para desarticularla», escribe Anthropic.

Un informe con casos de Yemen, China y Rusia

El episodio iraní es uno de varios. En el apartado de armas convencionales, Anthropic describe a una célula del norte de Yemen que usó Claude Code, su herramienta de programación, «en lugar de ingenieros de software humanos» para desarrollar el software de guiado de sus programas de armas, que incluían un cohete guiado y dos programas de misiles, uno de ellos con un alcance objetivo de más de 2.000 kilómetros.

«No tenemos pruebas de que los actores lograran desplegar un dispositivo operativo, pero sí probaron a disparar un cohete guiado», escribe la empresa. «Esta prueba de campo parece haber fallado: en cuestión de horas, los actores volvieron a Claude para averiguar por qué», continúa.

El informe recoge también el caso de un actor con base en China que usó Claude para redactar «una especificación en chino para un sistema de control de tiro antitorpedo», además de operaciones de influencia y de vigilancia con origen en países como Rusia, Irán o China. Según la empresa, en los casos se usaron los modelos Haiku, Sonnet y Opus de Claude, y ninguno de los episodios de uso indebido implicó a los modelos Fable o Mythos, salvo un caso de destilación ilícita.

Anthropic cuenta que, en paralelo, su Frontier Red Team, el equipo que pone a prueba sus propios modelos, desarrolló evaluaciones de capacidades en localización de objetivos y en desarrollo de armas convencionales. Esas pruebas, según el texto, «muestran que los modelos avanzan de forma constante en tareas simuladas de inteligencia y desarrollo de armas».

Lo que el informe no aclara

Hay preguntas sin respuesta. Anthropic no identifica a las personas ni a la organización que había detrás de la cuenta. La etiqueta que usa es «vinculado a Irán», y el informe no atribuye el reconocimiento naval al Gobierno iraní ni a sus fuerzas armadas, aunque sí dice que la misma cuenta desarrollaba software para sistemas estatales iraníes.

Tampoco dice si los manuales de objetivos llegaron a utilizarse en alguna operación contra buques estadounidenses, ni cuándo descubrió la actividad.

Todo el material procedía de fuentes abiertas, y el informe no cuantifica cuánto aceleró Claude ese trabajo. Las cifras y descripciones son, además, las de la propia empresa, y las vulnerabilidades consultadas eran fallos ya publicados, sin que conste que se usaran contra ningún barco.

El caso llega en un momento delicado para la compañía, enfrentada al Pentágono en un choque que acabó con Anthropic demandando al Gobierno estadounidense.

Para quien no conozca la herramienta, Claude es el asistente de inteligencia artificial de Anthropic y compite con ChatGPT. Su uso con fines dañinos preocupa también fuera del ámbito militar, hasta el punto de que el BCE ha pedido a los bancos planes frente a los ciberataques impulsados por la IA.

«A medida que los modelos se vuelven más capaces, sus riesgos aumentarán, a menos que los desarrolladores de IA y los defensores de la sociedad actúen para hacerlos más seguros», escribe Anthropic en la presentación del documento.

El informe completo se ha publicado en la web de Anthropic el 10 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: U.S. Navy.