La comparecencia ante la juez del segundo policía responsable de la investigación contra Nacho Cano se desarrolló en un ambiente de tensión plagado de encontronazos con la defensa. Especialmente cuando se preguntó al agente el motivo por el que no habían informado a la Fiscalía de una investigación vinculada a asuntos de extranjería. La defensa de Nacho Cano, a cargo del despacho Cremades y Calvo Sotelo, sospecha que no se dio cuenta de la investigación a la Fiscalía porque ésta había archivado previamente otras denuncias similares de la misma becaria que acusa al productor musical.

El testimonio de otros los policías a los que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO desvela que que la Policía Nacional no informó a la Fiscalía Especializada en Extranjería de la investigación sobre los 17 becarios mexicanos del musical Malinche, a pesar de tratarse de un caso que involucraba supuestas infracciones contra los derechos de trabajadores extranjeros.

Durante la comparecencia del segundo policía responsable de la investigación, la defensa de Nacho Cano cuestionó por qué no se había seguido el protocolo habitual de informar a la Fiscalía en casos relacionados con extranjería. Ante las preguntas, el agente se limitó a responder que remitieron el atestado directamente al juzgado decano, como «hacemos con todos los atestados».

La defensa sugiere que la omisión podría estar relacionada con el hecho de que la Fiscalía había archivado previamente otras denuncias similares presentadas por la misma becaria que ahora acusa al productor musical. Además, señalaron que tampoco se activó el protocolo previsto en el Estatuto de la víctima, a pesar de que el caso involucraba supuestamente a «16 víctimas».

Defensa: Este tipo de expedientes, tráfico ilegal de personas, de derechos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, ¿ponen en conocimiento de la Fiscalía Especial en materia de extranjería?

Agente: Hay un fiscal aquí.

Juez: Perdón, perdón, ¿pero se está refiriendo usted al atestado? Que si una vez que hacen el atestado lo remiten a la…

Defensa: No, no, no, no.

Defensa: El trámite de investigación y de instrucción.

Agente: Nosotros hacemos la instrucción, el atestado y lo remitimos a instrucción y aquí estamos.

Defensa: No, no, no, me refiero con carácter previo, es decir, ustedes están instruyendo, están investigando y dicen que está atestado con la denuncia de doña Lesly y luego realizan todo tipo de intervenciones, de pesquisas.

Agente: Y el atestado entero se coge y se remite al juzgado.

Defensa: No, es que se remite previo, como hay tantas víctimas.

Juez: Le está contestando letrada. O sea, que no lo remitió a la Fiscalía porque lo mencionó.

Agente: Nosotros lo llevamos al decanato como lo hacemos con todos los atestados.

Defensa: Bien. 16 víctimas, no se puso en conocimiento ni de la autoridad ni que había 16 víctimas.

Juez: A ver, letrada, ha dicho que el atestado lo comunicaron directamente al juzgado.

Defensa: Estoy con lo que dice el Estatuto de la víctima.

Juez: A ver, letrada, está contestando y reiterando que el atestado lo remitieron directamente al juzgado, que no lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

No fueron a ver ‘Malinche’

Este no fue el único roce entre la defensa de Nacho Cano y el agente instructor del Grupo de Extranjería de la Comisaría de Centro. Como ya hizo la defensa con el otro responsable de la investigación contra el productor, volvió a insistir en las preguntas de carácter sexual que supuestamente se hicieron a los becarios sobre Nacho Cano.

Defensa: ¿Le consta que usted o alguno de sus compañeros hicieran preguntas sobre acoso sexual o agresiones sexuales o insinuaciones sexuales respecto del señor Cano, sobre todo a las chicas becarias?

Agente: No.

Defensa: Bien, acreditaremos lo contrario.

Juez: Letrado, por favor, le ruego que no haga comentarios.

La defensa de Nacho Cano tampoco dejó pasar la oportunidad de incidir en algo que había revelado durante su declaración otro de los agentes responsables de la investigación. Los policías que investigaron durante meses el caso nunca fueron a ver e investigar el espectáculo Malinche para comprobar si la becaria que denunció al productor musical decía la verdad sobre que se estaban usando a becarios como trabajadores en el musical.

Acusación Popular: Bien, referente a la inspección laboral, la inspectora, la subinspectora toma notas en un cuaderno. ¿Qué puede usted ver o qué le comenta la inspectora? ¿Qué le dice de las notas que está tomando?

Agente: Cuando terminó la inspección, lo que comentó era que tenía que esperar a que se entregaran las alegaciones por parte de la otra parte, pero que en principio la cosa podía estar clara, pero ella insistió en varias ocasiones que lo suyo hubiese sido ir al musical principal. Yo, en reiteradas ocasiones, personalmente, la tuve que decir que no lo veíamos viable por lo que he comentado anteriormente.

Los policías vigilaron los locales donde ensayaban los becarios, o según la defensa y la inspectora de Trabajo, donde recibían clases como estudiantes. Los agentes nunca fueron a ver el musical Malinche para ver que ocurría allí. Sí examinaron los perfiles en redes de los becarios y allí encontraron que actuaban en el espectáculo. Según la defensa, lo hicieron de forma puntual y como becarios.