19 detenidos vinculados a la mafia turca en una red de tráfico de armas en Cataluña y Andalucía

Un total de 19 personas han sido detenidas en un operativo policial de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Europol contra el tráfico internacional de armas y drogas. Del total, 14 de ellos han sido detenidos en Cataluña, dos en Andalucía y tres en Bulgaria, así como seis investigados en Grecia. Asimismo se han intervenido diversas armas, dinero en efectivo y drogas.

Las detenciones se han producido a través de varias entradas y registros en Teià, Barcelona, Mataroneses, Sabadell, Tordera y Lloret de Mar. En Andalucía, las detenciones se han producido en Málaga y en Bulgaria, en Sofía.

La red está vinculada a la mafia turca e importaba armas de fuego y exportaba marihuana a otros países. El dispositivo ha contado con más de 200 agentes del Grupo Especial d’Intervenció, Divisió d’Investigació Criminal, Área Regional de Recursos Operatius (Arro), Brigada Mòbil (Brimo), Policía Científica, Unidad Canina y Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), además de efectivos de Policía Nacional y Europol.

La red criminal estaba relacionada con unos hechos que sucedieron en Barcelona el pasado 27 de julio de 2025, cuando dos agentes de la Guàrdia Urbana pararon a un vehículo tras seguirlo previamente al detectar una conducción anómala y hacerlo en contra dirección. Al identificar al autor también localizaron un arma larga, dos cortas, munición, silenciadores y 3.000 euros en efectivo. Por ello, el conductor fue detenido y se incautaron las armas.

Los Mossos mantienen la investigación abierta y no descartan practicar más detenciones.