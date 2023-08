La Policía tailandesa descarta por completo la intervención de una tercera persona en el asesinato de Edwin Arrieta. Los investigadores sólo han encontrado restos de ADN de Daniel Sancho y de la víctima en el bungalow donde se cometió el crimen y el descuartizamiento.

Ha sido durante la rueda de prensa que uno de los máximos responsables de la Policía de Tailandia esta ofreciendo a los medios de comunicación en la localidad de Koh Phangan. Así, el subdirector del cuerpo policial, Surachate Hakparn, conocido como Big Joke, ha explicado que tras un examen en profundidad de las muestras recogidas en el bungalow B6 que alquiló Daniel Sancho en la localidad de Salad Beachn no se ha encontrado ADN de nadie más que fueran Daniel Sancho y la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta.

A juicio de la Policía esta circunstancia respalda la acusación de asesinato con premeditación que mantienen contra el joven español.

Los resultados de las pruebas de ADN llegan más de una semana después de la detención del español Daniel Sancho acusado del asesinato del cirujano colombiano. Sus últimas declaraciones a los medios fueron poco después de ser detenido por la Policía de Tailandia.

Entonces, Daniel Sancho explicó según EFE: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho». Sancho aseguró este extremo durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encontraba arrestado.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: «No me sentí cómodo, pero tampoco forzado».

«Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo». Ahora, ese ADN corrobora la invesgación policial.

Segun el relato de los investigadores, Daniel Sancho planeó y ejecutó el asesinato de Edwin Arrieta para acabar con la relación que ambos mantenían desde hacía meses. Para ello, alquiló un bungalow en la localidad de Salad Beach al que atrajo a su víctima, y lo mató en su interior. Sancho, según su confesión, tardó más de tres horas en descuartizar el cuerpo de la víctima en 14 trozos, usando para ello los cuchillos que compró en un supermercado de la zona el día anterior a la llegada del colombiano a la isla de Koh Phangan. Luego arrojó los restos de la víctima al mar y a un basurero de la isla, pero olvidó dentro de las bolsas el ticket del supermercado que puso a la Policía en la pista y desencadenó su detención.