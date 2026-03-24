La glorieta de Ruiz Giménez, conocida como la de San Bernardo, en Madrid, ha sido desalojada después de que un hombre quemara contenedores y llevara una granada que parecía ser de la época de la Guerra Civil española. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han identificado al hombre de unos 60 años.

La plaza, ubicada en Madrid, ha sido desalojada sobre las 14:00 horas después de que la Policía Nacional recibiera una llamada por parte de agentes de la Policía Municipal solicitando colaboración. En un primer momento, la Policía Nacional identificó al hombre que estaba quemando contenedores.

Después, en un cacheo superficial, los agentes encontraron una granada de mano, por lo que acordonaron la zona de Madrid de forma preventiva. Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), junto con la colaboración de la Unidad de Intervención Policial (UIP), han intervenido el dispositivo.

El hombre explicó a los agentes que la granada que llevaba era de su padre y que era de la Guerra Civil. Al momento, los técnicos comprobaron que el dispositivo podría coincidir con los de la época.

El individuo ha sido detenido por un delito de daños, desórdenes públicos y de depósito de arma de guerra.