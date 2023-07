Se viraliza el primer paseo de un hombre que se gastó 14.600 euros para convertirse en un perro

Un hombre japonés llamado Toko se hizo mundialmente conocido el año pasado por haberse gastado 14.600 euros en convertirse en un perro, concretamente en un Collie de pelo largo o Rough Collie. Este traje hiperrealista hecho con piel y pelo sintético fue creado por la empresa japonesa de efectos especiales Zeppet.

Ahora, un año después de haber recibido su nuevo alter ego, Toko ha podido salir a la calle a dar su primer paseo a cuatro patas el cual ha sido grabado en video y subido a redes sociales donde ha alcanzado cuatro millones de visualizaciones. En la grabación puede verse como el falso Collie rueda sobre sí mismo, saluda a perros y personas y olisquea a otros canes. Este curioso acontecimiento también fue retransmitido por la televisión alemana RTL.

Este no es el único caso que se conoce de un hombre que encarga un disfraz para convertirse en un animal. En agosto del pasado año otro hombre de nacionalidad japonesa recibió de la empresa Zeppet un disfraz de lobo hiperrealista. La misma compañía publicó una imagen del resultado del disfraz y varias declaraciones del cliente en su página web. «Debido a mi amor por los animales desde la infancia y algunos trajes de animales realistas que aparecían en la televisión, soñaba con ser uno algún día», dijo.

Transespecismo

Existe un nuevo colectivo que se autodenomina transespecista. Sus integrantes reivindican una identidad que no es humana o semihumana. En este sentido, un artista barcelonés que se declara transespecie impartió una conferencia para reivindicar su identidad en la que dijo que desde que añadió unas aletas de pez a su cabeza se siente humano «pero no del todo». «Yo entiendo que soy una persona con aletas y esto no encaja dentro de la definición de ser humano», argumentó.

Se llama Manel de Aguas y se implantó unas aletas de pez en la cabeza con las que dice que tiene los sentidos amplificados. Su apellido tampoco es real, se lo puso por su querencia a este medio natural con el que se siente identificado. Tal y como explicó el propio artista en sus redes sociales él mismo se diseñó las prótesis de silicona que luego se las implantaron en la cabeza con unos sensores. Este tipo de operaciones aún no están disponibles en nuestro país sin embargo Manel pudo realizarse la intervención en Japón.

Durante su conferencia el artista afirmó que «transespecie es una persona que ha añadido al cuerpo órganos o sentidos que no son tradicionalmente humanos», aunque matizó que también lo puede ser «una persona que no se identifica 100% con la especie humana o con la especie que se le ha adjudicado al nacer».