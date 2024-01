El vestido de novia de Tamara Falcó en los premios Emmy: esta es la actriz que la ha copiado

Hablar del vestido de novia que llevó Tamara Falcó el día de su boda no es sencillo. Para entender bien el conflicto hay que remontarnos al origen. Todo empezó cuando la hija de Isabel Preysler se decantó por Sophie et Voilà, una firma española a la que se comprometió dar publicidad a cambio de un caché muy importante. La cuestión es que el diseño que le propuso la fundadora de la firma no le terminaba de convencer, por eso empezó a jugar con otras opciones y le planteó una opción que chocaba con los valores de la marca. Por ese motivo rompieron la vinculación laboral que les unía.

Tamara Falcó habló abiertamente de esta polémica y aseguró que Isabel Preysler tampoco estaba de acuerdo con el vestido de Sophie et Voilà. «Fue todo súper incómodo y ahí todo empezó a ir mal. Mi madre no entendía nada y fue súper duro porque bajé con el vestido puesto y nadie dijo nada, todo silencio. Yo ya cuando me lo probé vi que era distinto», respondió el aristócrata cuando le preguntaron por lo que sintió cuando se vio vestida de novia por primera vez. Fue en ese momento cuando entró en juego Carolina Herrera, una diseñadora amiga de su familia que le permitió ser feliz en su boda, celebrada en el Palacio El Rincón.

Ahora todo el mundo está hablando de este tema porque una actriz de Hollywood ha llevado el mismo vestido que la hermana de Enrique Iglesias lució durante su enlace matrimonial. En este momento hay que dejar claro que vistió dos trajes diferentes: por un lado uno para la Iglesia y cuando terminó la ceremonia se puso otro para la fiesta. Es este el que ha copiado Annaleigh Ashford durante la gala de los Premios Emmy.

La actriz internacional que ha copiado a Tamara Falcó

A sus 35 años, la actriz y cantante estadounidense Annaleigh Ashford se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la crónica social después de lo último que ha pasado en los Premios Emmy. En nuestro país se está hablando mucho de ella porque ha lucido el segundo vestido que Tamara Falcó llevó en su boda con Íñigo Onieva. Para estar más cómoda y disfrutar de los invitados, la hija de Isabel Preysler recurrió a un modelo diseñado por Carolina Herrera. Esta artista es íntima amiga de su familia, tanto es así que le recibió personalmente en sus estudios centrales de Nueva York.

Carolina Herrera forma parte de la historia de la moda y ha tenido el privilegio de vestir a celebridades muy destacadas. Ahora ha sido la protagonista de ‘Bienvenidos a Chippendales’ la que ha elegido uno de sus diseños para brillar en una alfombra roja. De un tiempo a esta parte se está hablando mucho de Annaleigh, pues ha demostrado que su talento no conoce fronteras. Sabe cantar e interpretar y su personalidad es tan completa que ha llamado la atención de los directores del momento.

Sin embargo, en España se está hablando de ella por haber copiado el vestido de Tamara Falcó. Un vestido que tuvo mucha repercusión por los hechos explicados anteriormente. La marquesa de Griñón tuvo muchos conflictos antes de su boda porque después de quedarse sin traje tuvo una lesión en el tobillo y estuvo en silla de ruedas. «Lo que vale la pena nunca fue fácil», comentó a modo de reflexión después de salir a la luz los inconvenientes que estaba teniendo para darse el ‘sí, quiero’ con su amado.

¿Qué ha pasado después de la boda?

Después de la famosa boda, Tamara Falcó ha conseguido encontrar el amor verdadero e insiste en que está muy orgullosa de la decisión que ha tomado. Una decisión que trajo mucha polémica. Recordemos que Íñigo Onieva le fue infiel a su mujer en un festival de música. En un primer momento negó los hechos, pero salieron a la luz unas imágenes evidentes y no tuvo más remedio que admitir lo que había pasado. Tamara rompió su relación con él y aseguró que no iba a volver porque sentía profundamente traicionada y dolida. Sin embargo, el ingeniero y empresario no descansó hasta ganarse el perdón de la marquesa.

En estos momentos Tamara está encantada con su vida de casada, a pesar de que no está siendo un camino de rosas. En una de sus últimas intervenciones reconoció que tenía muchas discusiones con Íñigo. Es decir, en ningún momento se ha planteado mentir ni hacer creer que su matrimonio es perfecto. Admite que tiene problemas, como todas las parejas, aunque en redes sociales parezca que todo es perfecto.

Lo que no podía imaginar era que Annaleigh Ashford fuese a conseguir que su boda volviera a ocupar titulares en los mejores medios. La actriz no sabía que su vestido fue el traje más comentado en España durante el verano de 2023. El evento que organizó la hija de Isabel Preysler en El Rincón todavía sigue generando interés y hay muchos misterios que siguen sin respuesta. Entre otras cosas, el público quiere saber cómo fue el encuentro entre Isabel Preysler y Carolina Molas, madre de Onieva.