Tina, Mariví y Sole: así son las amigas más íntimas de Belén Esteban

Belén Esteban es uno de los rostros más conocidos en la prensa del corazón, durante sus años en televisión ha creado grandes amistades y por qué no decirlo, alguna que otra enemistad. Belén Esteban siempre ha contado con tres amigas íntimas, que han apoyado y seguido en sus pasos. Estas no podían ser otras que Tina, Mariví y Sole.

Las amigas íntimas de la infancia de Belén Esteban

Belén Esteban cuenta con un extenso recorrido en el mundo de la televisión y su vida ha ido cambiando mucho con los años. Paso a ser un rostro clave en Sálvame, un programa que ha sumado grades audiencias desde su emisión. Además, también se ha animado a emprender negocios propios, siendo la marca de varios productos de consumo. No obstante, parece que aún con la fama, ha tenido tiempo para sus amistades.

La princesa del pueblo siempre ha recalcado la importancia de cuidar a la familia, siendo esta un pilar para ella. Además, también ha tenido amigas íntimas que ha conservado durante años, como son Tina, Mariví y Sole. Estas han acompañado a Belén en sus buenos momentos, pero también en sus etapas más duras, como cuando tuvo que superar su ruptura con su ex Fran Álvarez.

Durante los años de Belén en televisión, hemos podido ver a sus amigas defenderla en redes. De las tres, la más mediática ha sido Mariví, pero todas ellas mantienen un perfil bajo frente a los medios, estando un paso atrás de la fama que envuelve a Belén Esteban. Hemos podido ver a Belén Esteban en momentos clave de la vida de sus amigas, como por ejemplo, cuando Tina se casó. También, ha lanzado algún que otro mensaje de cariño para las mismas.

Con mis amigas, tina, marivi y sole, gracias por estar a mi lado. pic.twitter.com/ay5ftv9i — Belén Esteban (@BelenEstebanM) November 30, 2012

Parece que esta amistad perduraba al paso de los años y que las amigas siempre estaban allí en los momentos importantes. Ellas han estado defendiéndola cuando pasó por Gran Hermano VIP e incluso hemos visto a Mariví en los platós de televisión para ello.

Los rumores de pelea con su amiga Mariví

En 2019, saltaban los rumores en los medios de que la relación entre Belén Esteban y Mariví, no estaba pasando por su mejor momento. Se contaba que ambas habían protagonizado una gran discusión en la que las otras amigas habían intentado poner paz por en medio. Incluso se llegó a comentar que después de 40 años de amistad, Belén Esteban había dejado de seguir a Mariví en Instagram.

Parece que todo se quedó en simples rumores y que la amistad entre Belén Esteban y sus amigas más intimas ha permanecido fuerte. Estas siguen apoyándose mutuamente y no dudan en estar allí cuando alguna de ellas lo necesita. Sí que es cierto que, aunque ellas no tienen problema en defender a su amiga en público si se requiere, no son muy dadas a la fama. Durante todos estos años han mantenido un perfil muy discreto y apenas se conocen detalles de las integrantes de este íntimo grupo.