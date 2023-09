Redes Sociales Te preocupas porque quieres: estas son las seis cosas están cubiertas por tu seguro de hogar y no lo sabías

Las redes sociales nos descubren qué seis cosas están cubiertas por tu seguro del hogar y quizás no lo sabías

Las redes sociales nos descubren qué seis cosas están cubiertas por tu seguro del hogar y quizás no lo sabías. En un vídeo viral hemos descubierto algunos elementos que, seguro que utilizamos en nuestro día a día, quizás sin saberlo. Contratar un seguro del hogar es indispensable, especialmente en estos tiempos que corren, en los que cada euro cuenta y debemos estar muy pendientes de cómo lo gastamos o invertimos. Con un seguro gastamos, pero ahorramos más, con lo cual, si seguimos a esta Tiktoker podremos exprimir al máximo todos los servicios que nos ofrecen.

Estas son las seis cosas que están cubiertas por tu seguro de hogar y no lo sabías

Hay seis cosas que están cubiertas por tu seguro de hogar y no lo sabías, tareas o problemas que hasta ahora quizás has hecho tú, sin saber qué podrían haber sido gratis. Las redes sociales, nos descubren estos elementos que son fundamentales para nuestro día a día y que no podemos pasar por alto. Esto es lo que te entran en casi todos los seguros de hogar y poca gente sabe.

«Quiero cambiar un grifo o una lampara»: tienes que llamar al seguro y solicitar el servicio de manitas del hogar. «Me he comprado un portátil nuevo y no sé cómo ponerlo en marcha»: los seguros incluyen una ayuda en asistencia informática. «Me ha llegado una cartita de Hacienda que es una reclamación»: se puede solicitar la asistencia jurídica estipulada en muchos seguros del hogar. «Mi hijo rompe con una pelota el cristal de una ventana del vecino»: el seguro contempla una cobertura por responsabilidad civil para estos casos. «Me he dejado las llaves dentro de casa o se me ha roto la llave en el bombín»: si el seguro incluye cerrajería, no habría más que llamar y el cerrajero acudiría inmediatamente a cargo de la póliza. «Tengo un chihuahua y cuando alguien se ha acercado a decirle ‘ay que bonito es’ le ha mordido»: el seguro del hogar también puede incluir una cláusula para esas ocasiones

Estos elementos van incluidos en el precio y seguro que te permitirán vivir más tranquilo, sabiendo que no vas a tener que pagar por ellos. Son situaciones que has vivido o que quizás te sean muy familiares, ahora ya sabes que no te costarán ni un euro.