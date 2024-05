Taylor Swift, en shock tras la sorprendente revelación de Edurne: «¿Te grabas en la ducha?»

No se habla de otra cosa. El concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu ha sido todo un éxito. Miles de personas hicieron colas durante días para ocupar un sitio en la pista y ver a la cantante en plena acción. Lo cierto es que Taylor atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. Su gira ‘The Eras Tour’ le ha catapultado a lo más alto y se rumorea que Marvel se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle un papel protagonista en su próxima película. Algunos rostros tan destacados como Álvaro Falcó o Aitana Ocaña se han trasladado hasta el citado recinto para disfrutar de Taylor, pero ¿por qué se está hablando de Edurne?

Edurne es una de nuestras cantantes más queridas y respetadas. Su trayectoria profesional no se limita únicamente a cantar encima de los mejores escenarios, también tiene una dilatada carrera en la pequeña pantalla. Tanto es así que ha sido una de las pocas españolas en entrevistar a Taylor Swift en televisión. Para entender esta noticia hay que remontarse a 2014, cuando la cantante de ‘Amanecer’ trabajaba en el programa ‘Todo va bien’ de Cuatro, un espacio presentado por Lara Álvarez y Xavi Rodríguez.

Esta entrevista es que no tuvo desperdicio.pic.twitter.com/FNmUBip9un — Lázaro (@Eurolazaro) May 26, 2024

Edurne tuvo la oportunidad de hablar con Taylor y le preguntó: «¿Te grabas en la ducha?» para que no le resultara extraño esta cuestión, nuestra artista le explicó que ella tenía como costumbre divertirse en el baño. Swift se quedó completamente en shock y su reacción se ha hecho viral en la red social X una década después. «Creo que no canto en la ducha», le contestó la protagonista de ‘The Eras Tour’.

La entrevista de Edurne a Taylor Swift

Edurne ha estado vinculada a Mediaset durante muchos años. Su carrera no se ha limitado a trabajar con Lara Álvarez en el programa de Cuatro, también ha sido jurado de ‘Got Talent’ durante bastantes temporadas, pero ahora se ha cambiado a Atresmedia para participar en ‘La Voz’. Todo lo que hace se convierte en tendencia y la charla que mantuvo con Taylor está generando una gran repercusión. La mujer de David de Gea, después de preguntarle a Swift si cantaba en la ducha, se ofreció a enseñarle flamenco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edurne (@edurnity)

«Cojo la manzana, la muerdo y la tiro. Es un paso típico español. Mientras lo haces tienes que decir: olé». Esta escena ha generado muchos comentarios en la red social X y demuestra que Edurne tiene un gran talento para entretener a la audiencia.

Los ‘swifties’ están revolucionados

A los fans de Taylor Swift se les conoce como ‘swifties’ y en las últimas horas se está hablando mucho de ello. La periodista María Patiño explicó en el programa ‘Ni que fuéramos’ que muchos jóvenes se habían llevado pañales para no tener que ir al baño y no perder su sitio. El objetivo era conseguir un buen puesto para ver de cerca al artista internacional y el precio a pagar es muy elevado. La repercusión que está teniendo Taylor no tiene nada que ver con la que consiguió la primera vez que actuó en España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

En 2011 dio un concierto y fueron a verla 4.000 personas, una cifra que no tiene nada que ver con las 140.000 entradas que ha vendido durante su actuación en el Santiago Bernabéu. El espectáculo se celebrará en dos días: ayer, miércoles 29 de mayo y hoy, jueves 30.

La cantante llevaba un tiempo sin pisar nuestro país. En 2020 tenía pensado protagonizar un show, pero tuvo que cancelar su hoja de ruta a raíz de la pandemia ocasionada por el coronavirus. La última vez que estuvo en un programa de televisión fue en 2013, cuando Pablo Motos le propuso presentar su nuevo disco en ‘El Hormiguero’. El proyecto se llama ‘Red’ y recibió muy buenas valoraciones, de hecho sus temas forman parte de ‘The Eras Tour’.

El hotel de Taylor Swift

Como no podía ser de otra forma, Taylor Swift ha elegido el mejor hotel de Madrid para pasar su estancia en la capital durante el tiempo que dura su concierto. En concreto se ha decantado por hotel Rosewood Villamagna, pero no ha elegido una habitación cualquiera, ha contratado los servicios de la suite más cara. El precio de este dormitorio oscila los 25.000 euros la noche y tiene una capacidad para seis personas.