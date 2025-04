Roberto Brasero habla claro: lo que nos espera tras la borrasca Oliver no nos va a gustar nada

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en hablar muy claro de lo que nos está esperando tras la borrasca Oliver. Tenemos por delante una serie de situaciones que no son nada buenas y que tirarán por tierra esos días en los que queremos empezar a disfrutar de ese sol que parece que tardaremos en ver, al menos de momento. Por lo que, tendremos que empezar a prepararnos para dar un giro radical en el tiempo que puede ser el que nos acompañe en estos días. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con algunos cambios que pueden llegar a ser claves.

Lo que nos espera tras esta borrasca, que parecerá que se ha convertido en una de las más destacadas, no por su intensidad, sino por una situación inusual, es el inicio de una Semana Santa en la que las lluvias serán protagonistas. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que hasta la fecha quizás nunca hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de dejar salir una serie de situaciones inesperadas, de cambiar de planes a última hora y de no dejarnos el paraguas en casa.

Lo que nos espera tras la borrasca Oliver no nos va a gustar nada de nada

No nos va a gustar nada de nada la llegada de una borrasca Oliver que puede ser histórica. No por el tiempo que nos está haciendo, nos sorprenderán las tormentas y hasta una increíble lluvia de sangre que puede darnos más de un susto. Sino que también deberemos estar muy pendientes de una situación que irá en aumento.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser esenciales. La inestabilidad se convertirá en un riesgo que cobrará cada vez más y más protagonismo. Con la llegada de un cambio en el tiempo nos enfrentamos a una situación poco común.

Es hora de visualizar estos detalles que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Podemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, será mejor que estemos preparados para lo peor, Roberto Brasero nos explica todo lo que tenemos que afrontar en estos días de vacaciones en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Habla claro Roberto Brasero

El experto Roberto Brasero no ha dudado en esperar hasta que todo esté en su lugar, incluidos esos mapas del tiempo que no traen buenas noticias para lanzar una dura advertencia. Lo que nos espera puede llegar a ser una nueva realidad que acabará de darnos una serie de noticias inesperadas.

Tal y como nos explica desde Antena 3: «Podría ser un día de transición, con lluvias por la mañana en el norte de Aragón y en Cataluña, y por la tarde en Galicia. Como novedad en el pronóstico, aparece hoy la posibilidad de tormentas por la tarde en el área mediterránea, más probables hacia la Comunidad Valenciana. Cielos cubiertos en el Cantábrico y nubes y claros con baja probabilidad de precipitaciones en el resto de España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde debería ser un lunes soleado. Temperaturas en descenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias, donde no se esperan cambios significativos».

Desde mañana empezaremos a ver llegar una serie de cambios que serán fundamentales: «Estos días son los que podría ir entrando esa masa de aire polar desde el norte de Europa hacia el norte de la península, con chubascos, nevadas en las montañas y un descenso notable de las temperaturas. Ese aire frío acompañaría a un frente que durante el martes recorrerá toda la península de oeste a este, por lo que de nuevo se esperan lluvias generalizadas que, debido a la bajada de temperaturas y, por lo tanto, de la cota de nieve, traerán también nevadas a las montañas del centro y norte peninsular. Pero el martes también es probable que vuelva a llover en el sur y en el este. En Canarias no. El miércoles la inestabilidad sigue en el norte, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos por debajo de los 1.500 metros y posibles lluvias en el resto de la mitad norte y zona centro, pero ya no tanto en la mitad sur. Serán, en cualquier caso, días revueltos, frescos en el norte y no muy calurosos en el sur».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Hay mucha incertidumbre para estos días. A día de hoy, cobra fuerza un escenario con algunas lluvias aún el Jueves Santo en el Cantábrico, pero no en el resto de España, donde el Jueves Santo no debería llover. Y el Viernes Santo en general tampoco, salvo en el noroeste y, sobre todo, en Galicia, por donde podría entrar otro frente. Sobre esto hay incertidumbre por si ese frente se adelanta sobre lo ahora previsto y pueda llover en más zonas el Viernes Santo, pero en principio, a día de hoy, los modelos lo pintan para el noroeste nada más».