Roberto Brasero dispara las alarmas y tiene malas noticias para hoy: «El viernes…»

Dispara las alarmas Roberto Brasero, este viernes llegan muy malas noticias para aquellos que quieren disfrutar de unas jornadas de sol y de tranquilidad esta Semana Santa. Coincidiendo con el fin de las clases, empiezan unas jornadas de descanso que puede acabar siendo las que marquen una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Tenemos que empezar a prepararnos para lo peor, de la mano de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Llega un esperado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos próximos días. Tendremos que estar muy pendientes de un cielo que nos trae novedades y que podría acabar de dar algunas noticias destacadas en estos días que tenemos por delante y que pueden ser significativas. Habrá llegado ese día en el que todo puede ser posible, empezando por unos días en los que la previsión del tiempo cobra un protagonismo que quizás no hubiéramos imaginado que llegaría.

Hoy no llegan buenas noticias con el tiempo

Este viernes es cuando empiezan las vacaciones de Semana Santa de muchas personas que no dudan en prepararse para lo que está por llegar. Un giro importante de guion que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en unos días en los que todo puede ser posible.

Tendremos que esperar una situación del todo inesperada, con una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de ver un poco más allá y de hacerlo con la mirada puesta en una serie de situaciones que pueden ser cambiantes.

El tiempo es la especialidad de un Roberto Brasero que sin duda alguna se habrá convertido en un extra de buenas sensaciones para todos. De la mano de ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos hagan reflexionar a tiempo. Cambiar de planes y quizás buscar una alternativa ante lo que nos está esperando.

Los mapas del tiempo parece que no traen buenas sensaciones, sino más bien todo lo contrario. Vivimos una primavera en la que la inestabilidad se convertirá en protagonista. Roberto Brasero nos explica qué es lo que nos espera a partir de hoy mismo.

Roberto Brasero nos explica qué nos espera a partir de este viernes

Este viernes está señalado en rojo en la mayoría de los calendarios de los que esperan una Semana Santa un poco más larga de lo habitual. Deberemos empezar a prepararnos para dar lugar a una serie de cambios que pueden ser claves y que en cierta manera nos acompañarán en estos días.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su canal de El Tiempo: «El sábado tendremos aún a la borrasca Olivier influyendo en el tiempo de toda la península, con chubascos y tormentas generalizados, y algunos por la mañana en el sur de Andalucía y el sureste, y todo el día en el resto de España, salvo Cataluña, Baleares y Canarias, donde son poco probables. AEMET señala el Estrecho y Alborán, el oeste del Sistema Central y zonas de Extremadura y Castilla y León como zonas donde serán persistentes las precipitaciones. El viento, muy fuerte el viernes en el Estrecho, rolará este día de levante a poniente y perderá fuerza. Las temperaturas subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto de España. Este día ya no tendríamos la borrasca como tal, pero sí se quedará un tiempo variable e inestable. Lo más probable es que la mañana sea más tranquila e incluso soleada en muchas zonas, pero que de cara a la tarde vayan creciendo nubes de evolución que acaben dejando chubascos en la mayor parte de la península, algunos intensos y acompañados por tormenta, que puede ser localmente fuerte en el cuadrante noreste peninsular. En Canarias, lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, yendo a menos y despejado en el sur de las islas. Temperaturas sin grandes cambios».

Siguiendo con la misma previsión: «Podría ser un día de transición, con lluvias por la mañana en el norte de Aragón y en Cataluña, y por la tarde en Galicia. Cielos cubiertos en el Cantábrico y nubes y claros con baja probabilidad de precipitaciones en el resto de España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde debería ser un lunes soleado. Temperaturas en descenso generalizado en la península y Baleares, salvo en litorales mediterráneos y Canarias, donde no se esperan cambios significativos. Estos días son los que podría ir entrando esa masa de aire polar desde el norte de Europa hacia el norte de la península, con chubascos, nevadas en las montañas y un descenso notable de las temperaturas. Ese es un escenario de previsión, pero no es el único. Hay otro que apunta más a un frente atlántico que barrería la península de oeste a este durante el martes, con el que tendremos menos frío, pero lluvias en más zonas. Lo más probable es que el martes sea otro día de cielos grises y lluvias generalizadas, y el miércoles que se estabilice algo el tiempo en la mitad sur y que sigan las precipitaciones en la mitad norte, que serían de nieve a partir de los 1800 metros, según una cota estimada que también es susceptible de variar. Serán, en cualquier caso, días revueltos, frescos en el norte y no muy calurosos en el sur».