La reseña más impactante que indigna a todos «Se les ha quemado la cocina…»

‘Soy Camarero’ es una de las cuentas más populares de Twitter, la cual expone a diario situaciones a las que se enfrentan los trabajadores de la hostelería. Desde clientes maleducados hasta ofertas de trabajo con condiciones de explotación, entre otras muchas ‘anécdotas’. En esta ocasión, ‘Soy Camarero’ se ha hecho eco de una reseña cuanto menos sorprendente.

La reseña dice así: «Habíamos pedido para comer hace 30 minutos largos y hemos tenido la mala suerte de que se les ha quemado la cocina. Nos han cobrado las cervezas y no nos han dado ninguna solución dejando a ocho personas sin nada de cenar a las 23:00». En tono irónico, ‘Soy Camarero’ ha publicado la reseña con el siguiente texto: «Pues nada, ahora les hago unas tortillas mientras la cocina está en llamas…».

Con casi un millón de visualizaciones, las respuestas de los usuarios dejan clara la indignación: «Jajajajajajajajajajajajajaajaj, cero empatía. Se te quema el local y bueno, pos nada… Hazme unas carnitas asadas»; «La empatía, ese valor que cotiza a la baja en una sociedad cada vez mas volcada en sus pantallas. Nuestro mejor amigo no sabremos si es una IA o una persona real escribiendo tweets; «Me ha venido un flashback de hace años currando de recepcionista en un taller. Me llama el cliente, que como está su coche. Pues verá, lo tenemos parado, al mecánico le ha pasado X (tema serio) y ahora mismo lo tenemos en el hospital. Respuesta del cliente: no es mi problema», dicen algunos.

Claro que también ha habido quienes han entendido la postura de los clientes: «Bueno, en este caso no veo mal el comentario del cliente, los camareros y el local no tienen culpa, pero lo mínimo después de dejar sin comer a 8 personas a las 23:00 es ofrecerles una alternativa o al menos no cobrarles las consumiciones, por cortesía simplemente».

La oferta de trabajo más indignante

Recientemente, este perfil de Twitter también ha publicado una oferta de trabajo que ha generado una gran indignación por la condiciones: «Cuando me pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto que a ver que va a pasar con esas 8 horas restantes todas las semanas, que si se las voy a regalar, y su respuesta es: ‘Sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa’».