Relacionan a esta famosa presentadora de televisión con una tiktoker: ¿Pareja a la vista?

Una famosa presentadora de Telecinco se ha dado cuenta de que debe ser más cuidadosa. Durante mucho tiempo fue uno de los rostros más perseguidos por la crónica social y medía todos sus pasos, pero ahora se ha descuidado y ha dejado al descubierto con quien comparte su vida sentimental. Estamos hablando de Nagore Robles, quien ha hecho un viaje con Carla Flila, una joven tiktoker de 25 años que no está interesada en llamar la atención de la prensa.

Antes de entrar en detalles debemos tener claro que Carla no ha confirmado su vinculación sentimental con Nagore. Sin embargo, muchos medios aseguran que entre ellas hay algo más que una amistad, por eso han pasado la Nochevieja juntas. También es verdad que no han estado solas, les han acompañado un grupo formado por otras creadoras de contenido. Concretamente han viajado a Punta Este con Sofía Bustin y Sara Giménez ¿Lo curioso? Que Sofía y Sara sí son novias, por eso hay tantas dudas encima de la mesa.

Carla Flila rompe su silencio

El programa ‘Socialité’ ha sido el encargado de sacar a la luz esta posible historia de amor. Fuentes cercanas al espacio se han puesto en contacto con Carla, quien se niega a dar un paso adelante. «Ni dijo que sí, ni dijo que no, pero de haber sido un no lo habría dicho rotundamente», opinan en el espacio que antes capitaneaba María Patiño. En Telecinco aseguran que la conexión entre Nagore y la influencer «va más allá de una amistad».

La presentadora estuvo seis años con Sandra Barneda y este romance dio mucho de que hablar. Rompieron y se reconciliaron varias veces, pero lo más importante es que entre ellas sigue habiendo una bonita amistad. La catalana no se siente cómoda hablando de su vida privada, pero ha hecho alguna excepción para recalcar que no le tiene nada que reprochar a Nagore. Según cuenta, es una persona estupenda que le ha ayudado a superar muchos obstáculos.

Nagore Robles vuelve a ser noticia

Aunque lo ha evitado por todos los medios, Nagore Robles ha vuelto a ser noticia por un asunto relacionado con su trayectoria sentimental. El viaje a Uruguay que ha hecho con Carla Flila ha hecho saltar las alarmas y son muchos los que piensan que han iniciado un bonito romance, a pesar de que se nieguen a compartirlo con el público. La influencer todavía es muy joven y no tiene experiencia en los medios de comunicación, por eso no tomará ninguna decisión hasta que sepa que no hay ningún peligro.

Carla vivió una infidelidad

Carla anda con pies de plomo porque no tuvo una buena experiencia con su exnovia, una creadora de contenido llamada Noelia Moya. Estuvieron juntas seis años y una infidelidad acabó con esta historia de amor, por eso la joven quiere ser prudente y no hacer públicos demasiados datos. En su momento pagó un precio muy caro por haber compartido su historia en las redes y no quiere repetir los mismos errores. Esa es la versión que han dado personas que están cerca de ella.