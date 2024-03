¿Qué tienen en común Lara Álvarez, David Bisbal, Naomi Campbell y Bob Dylan?

David Bisbal, Lara Álvarez, Naomi Campbell y Bob Dylan tienen algo en común que acaba de ver la luz. Comparten el mismo signo del zodiaco, son Géminis y según los expertos eso significa que tienen un carácter muy alocado. Bob Dylan es uno de los mejores músicos del planeta, su fama ha alcanzado un carácter internacional, pero todavía hay cosas que no se conocen sobre él. Esa es la razón por la que algunos no sabían que astrológicamente tiene bastante que ver con Lara Álvarez. La presentadora está de plena actualidad porque acaba de confesar el motivo por el que decidió abandonar Mediaset y emprender una nueva aventura.

Recordemos que Lara Álvarez era la encargada de presentar ‘Supervivientes’ desde Honduras. Lo cierto es que la comunicadora tenía una tarea muy complicada. Su antecesora fue Raquel Sánchez Silva, quien consiguió ganarse el cariño y el respeto de los espectadores. Formaba un equipo perfecto junto a Jorge Javier Vázquez. El catalán tocó la tecla exacta para convertir el reality en un producto exitoso. La primera edición que presentó fue la que convirtió en ganadora a Rosa Benito. Una temporada donde también pudimos ver a Kiko Rivera y a Tamara Gorro, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Lara?

Raquel Sánchez Silva se quedó embarazada y dejó de ir a Honduras. Después pensó que lo mejor para ella era abandonar Telecinco y disfrutar de nuevas experiencias profesionales. Fue en ese momento cuando la cadena contrató a Lara Álvarez. Esta última consiguió cosechar unos datos de audiencia brillantes, pero en las últimas horas ha confesado que no consiguió llegar a un acuerdo con Mediaset. Lo primero que hizo fue dejar el programa de supervivencia y pidió formatos nuevos, pero lo que le ofrecieron no fue suficiente.

El carácter alocado de Lara Álvarez

Algunos no entendieron que Lara Álvarez abandonase un programa tan exitoso como ‘Supervivientes’. Ahora, gracias a su signo del zodiaco, podemos entender mejor esta decisión. Su carácter alocado le ayudó a no sopesar los riesgos, aspecto que fue decisivo a la hora de dar por finalizada su etapa en la cadena que antaño presidió Paolo Vasile. La presentadora no es la única que comparte este rasgo. Tal y como ha salido publicado. Naomi Campbell está en la misma línea.

La modelo británica ha construido un imperio a raíz de la fama que ha ganado en las pasarelas. Su experiencia en el mundo de la moda ha sido más que favorable. Es la dueña de un entramado muy poderoso que le permite actuar desde la más absoluta libertad. Según los expertos, este es otro rasgo de los Géminis. Lo cierto es que tiene mucho sentido, pues Bob Dylan también se ha comportado de esta forma en numerosas ocasiones.

Nada hacía pensar que Lara Álvarez, Naomi Campbell, David Bisbal y Bob Dylan tuvieran algo en común, pero así es. Teniendo en cuenta el signo del zodiaco al que pertenecen, estas cuatro estrellas pueden presumir de ser muy versátiles. Tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse a las circunstancias y no tener problemas a la hora de asimilar determinados cambios. Esto explicaría el motivo por el que Lara no tuvo miedo a la hora de cerrar las puertas de ‘Supervivientes’.

David Bisbal, ¿es bipolar?

Si atendemos a la descripción que los astrólogos hacen de los Géminis, aquellos que están marcados por este signo tienen tendencia a la bipolaridad. ¿Afecta este rasgo a David Bisbal? Lo cierto es que el almeriense siempre ha intentado que su vida privada quede al margen de las cámaras, así que hay algunas cosas que no se pueden comprobar. Pero es verdad que todo el que ha coincidido con él insiste en que es una persona muy llevadera. Últimamente se está hablando mucho de su buena reputación gracias a un vídeo viral.

David Bisbal, después de salir de uno de sus conciertos, se reunió con un grupo de fans y antes de hacerse una foto les dijo: «¿Cómo están los máquinas?» estas palabras han alcanzado una gran popularidad y han conseguido que el ex de Chenoa se posicione como uno de los famosos más queridos del momento. Por eso resulta tan interesante analizar todo lo que hay detrás de su signo del zodiaco.

El cantante saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Operación Triunfo 1’. Los especialistas aseguran que es el artista que mejor ha aprovechado la oportunidad. El resto de sus compañeros, en mayor o menor medida, también ha continuado encima de los escenarios, pero Bisbal ha conseguido que su talento cruce fronteras y en la actualidad es un rostro muy conocido tanto en España como en Latinoamérica.